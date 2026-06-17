Проф. Стаевска: Внимавайте, когато отокът „пълзи“ (Видео)

Не всеки оток е спешност, но има оток, който не бива да се чака. В „Докторе, кажи“ проф. д-р Мария Стаевска описва един от най-характерните сигнали при наследствения ангиоедем - бавното развитие.

„Може така за няколко дни - примерно започва от върха на пръстите, започва да обхваща ръката, предмишницата... Изключително е характерно това пълзене“, казва проф. Стаевска.

Тя е алерголог с дългогодишен опит и основател на асоциация „Ангиоедем, уртикария и астма“. В разговора обяснява защо наследственият ангиоедем често се изплъзва: той не винаги прилича на драматична алергична реакция. Понякога започва тихо - с подуване на ръка, крак, лице или шия.

Най-опасно е, когато отокът се приближи към дихателните пътища. Проф. Стаевска предупреждава, че ако бъде засегнат ларинксът, ситуацията може бързо да стане животозастрашаваща.

Затова важният въпрос не е само „има ли оток“, а какъв е той: има ли обрив, сърбеж, повлиява ли се от лекарства за алергия, развива ли се бавно, връща ли се отново.

В целия епизод ще чуете и реални случаи, включително история за пациент, при когото липсата на навременна реакция е можела да бъде фатална. Именно тези истории показват защо информираността не е страх, а защита.

Вижте епизода, за да бъдете информирани.