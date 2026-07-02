Диагнозата, която спасява живот (Видео)

Наследственият ангиоедем е рядка болест, но когато бъде разпозната, пациентът вече има шанс за контрол. Това е големият акцент в новия епизод на „Докторе, кажи“ с гост проф. д-р Мария Стаевска.

В България са диагностицирани около 150 пациенти, казва тя. Но според нея част от хората с болестта вероятно още не знаят какво имат. А това е решаващо, защото при доказана диагноза пациентите могат да получат специфично лечение по здравна каса.

„В този смисъл е много важна диагностиката“, казва проф. Стаевска. Тя обяснява, че тези лекарства не са „за всеки случай“ - те се изписват след доказване на заболяването и могат да бъдат животоспасяващи при пристъп.

Гостът в подкаста припомня, че до 2013 г. у нас не е имало такова лечение, а след това ситуацията за пациентите се променя значително. Днес част от тях могат да имат медикамент у дома и да реагират при начало на пристъп.

Но остава друг проблем - не всички медицински екипи познават заболяването достатъчно добре. Проф. Стаевска разказва за среднощни разговори със спешни центрове, в които е трябвало да убеждава колеги да приложат лекарството на пациента.

В целия епизод ще чуете и за въпросника на асоциация „Ангиоедем, уртикария и астма“, за лечението, което предстои да стане още по-удобно, и за това защо навременната диагноза може буквално да направи разликата между паника и спасен живот.