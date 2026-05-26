Катя Ивкова проведе работна среща с обществения съвет за националната детска болница

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова и нейният заместник-министър проф. Петко Салчев проведоха първа работна среща с членовете на Обществения съвет за изграждане на Национална многопрофилна детска болница. По време на разговора министър Ивкова се запозна лично с представители на Съвета, сформиран от предишното ръководство на Министерството на здравеопазването. В него са включени както членове от подалия оставка ОС, така и нови експерти. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на здравеопазването.

В хода на дискусията стана ясно, че предстои съставът му да бъде допълнен с представители на различни професионални общности. Целта е да се осигури възможно най-широка експертност в процеса.

„За мен и моя екип е изключително важно да работим в пълна прозрачност и диалог с гражданското общество и академичната общност. Изграждането на тази болница не е просто административен проект, а дългоочаквана национална кауза, която изисква обединяването на най-добрите експерти в държавата", заяви по време на срещата министър Катя Ивкова и допълни, че общественият диалог е задължителна предпоставка за доброто управление на процеса. СНИМКА: Пресцентър на МЗ

В рамките на събитието бяха обсъдени ключовите стъпки, заложени в актуалния доклад за напредъка на обекта. Специално внимание бе отделено на обявената обществена поръчка за проектиране на бъдещата болница. Бяха повдигнати и въпросите за необходимото дофинансиране по изграждането на проекта, както и за кадровата обезпеченост на лечебното заведение. Като точка в дневния ред бе изведена и транспортната инфраструктура около прилежащия терен.

В дискусията се включи и изпълнителният директор на „Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД Десислава Малинова. Тя категорично подчерта, че държавната компания и Министерството на здравеопазването не гледат на проекта на парче, а работят по него в цялостната му комплексност – от инженерно-техническото планиране до бъдещото кадрово осигуряване. Г-жа Малинова допълни, че вярва в диалогичността и градивния партньорски тон с представителите на Обществения съвет, тъй като изграждането на модерна детска болница е кауза с национално значение. СНИМКА: Пресцентър на МЗ

В заключение здравният министър препотвърди волята на институцията за навременно и качествено придвижване на всички процедури. „Наш дълг е да осигурим на българските деца модерно, безопасно и европейско здравеопазване, а това може да се случи само когато институции, експерти и общественост гледаме в една посока", категорична бе Катя Ивкова.