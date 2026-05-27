Експерти от ЦОРХВ за митовете около Е-тата, съхранението на храната и какво често подценяваме в кухнята

Какво означават Е-номерата върху етикетите и кои са най-честите грешки, които допускаме при съхранението и приготвянето на храната у дома? Това са част от темите на европейската кампания Safe2Eat на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), в която България участва за първи път през 2026 г. чрез Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ).

Интервю с инж. Даниела Новакова, главен експерт в ЦОРХВ и инж. Светлана Савова, главен експерт в ЦОРХВ.

- Темата за безопасността на храните все по-често присъства в публичното пространство. Защо е толкова важна днес?

- Безопасността на храните засяга всеки човек ежедневно — от начина, по който избираме храната си, до това как я съхраняваме и приготвяме у дома. В последните години потребителите са изложени на огромно количество информация, включително противоречиви твърдения и митове онлайн. Затова е важно хората да имат достъп до надеждна и научнообоснована информация, за да могат да правят информиран избор. Именно това е и целта на европейската кампания Safe2Eat на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), в която България участва за първи път през 2026 г. чрез ЦОРХВ.

- Инж. Новакова, една от темите на кампанията са добавките в храните. Защо те често предизвикват притеснение?

- Д. Н.: Много хора свързват добавките единствено с „нещо изкуствено“ или вредно, но това често се дължи на непознаване на тяхната функция и начина, по който се регулират. В действителност добавките се използват с конкретна технологична цел — например за запазване безопасността и качеството на храната, удължаване на срока на годност или поддържане на определени характеристики като вкус, цвят и текстура. Важно е да се знае, че в Европейския съюз употребата на добавки е разрешена само след научна оценка на безопасността и при ясно определени условия и количества на влагане.

- Какво всъщност означават E-номерата върху етикетите?

- Д. Н.: Безопасността на добавките в храните се гарантира чрез обща европейска система за научна оценка, разрешаване и контрол. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) извършва научна оценка на безопасността, а Европейската комисия и държавите членки вземат решения относно разрешаването, условията на употреба, етикетирането и максималните допустими нива, когато такива са определени. Разрешените вещества се обозначават с т.нар. E-номера – единна европейска система за идентификация на добавките, преминали оценка за безопасност. С други думи E-номерът не е предупреждение за опасност, а знак, че съответното вещество е преминало оценка за безопасност и е разрешено за употреба в ЕС при определени условия и количества. Добавките задължително се обозначават на етикета чрез функционалната им категория — например „консервант“, „оцветител“ или „антиоксидант“, както и чрез наименование или E-номер. Това позволява прозрачност и информиран избор за потребителите.

- Всички добавки ли са изкуствени?

- Д. Н.: Не. Добавките могат да бъдат както с естествен, така и със синтетичен произход. Например пектинът, който се използва като сгъстител, се извлича от ябълки и цитрусови плодове. Лимонената киселина също е широко използвана добавка като регулатор на киселинността, а натриевият бикарбонат, познат като сода за хляб, се използва като набухвател. По-важното не е дали едно вещество е „естествено“ или „синтетично“, а дали е оценено като безопасно за конкретната употреба.

- Другата голяма тема на Safe2Eat е безопасното боравене с храните. Инж. Савова, кои са най-честите грешки, които хората допускат у дома?

- С.С.: Безопасността на храните не приключва в магазина — тя продължава и в домашната кухня. Много често хората подценяват ежедневни практики, които реално имат значение за безопасността на храната. Сред най-честите грешки са кръстосаното замърсяване между сурови и готови храни, неправилното съхранение в хладилник, оставянето на сготвена храна дълго време на стайна температура, размразяване при неподходящи условия и недостатъчно добро термично обработване или претопляне.

- Какво означава „кръстосано замърсяване“?

- С.С.: Това е пренасяне на микроорганизми от сурови продукти — например сурово месо, риба или яйца — към готови за консумация храни, кухненски повърхности или прибори. Затова е важно суровите и готовите храни да се съхраняват отделно, да се използват чисти дъски и ножове и да се поддържа добра кухненска хигиена.

- Има ли нещо, което хората най-често подценяват?

- С.С.: Да — времето, през което храната стои на стайна температура. Например често оставяме сготвена храна „да изстине“ за дълго време, преди да я приберем в хладилника. Това може да създаде условия за развитие на микроорганизми. Добра практика е храната да бъде охладена и прибрана своевременно, а при повторно затопляне да бъде добре загрята в целия си обем. Не е препоръчително една и съща храна да се охлажда и затопля многократно, тъй като всяка такава стъпка увеличава възможността за развитие на микроорганизми при неправилно съхранение.

- Какво е най-важното послание към потребителите?

- С.С.: Безопасността на храните е споделена отговорност — от производството и официалния контрол до ежедневните навици у дома. Малките решения в кухнята също имат значение. Информираният избор, четенето на етикетите и спазването на основни правила за съхранение и приготвяне на храната са важна част от превенцията на заболявания, предавани чрез храна.

Повече информация за кампанията Safe2Eat: https://www.efsa.europa.eu/bg/safe2eat