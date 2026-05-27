328 са случаите на морбили у нас

Морбили СНИМКА: Pixabay

Случаите на морбили са 328 в седем области в страната, съобщиха на сайта си от Министерството на здравеопазването. Данните са към 25 май 2026 г. Най-много случаи на морбили - 185, са регистрирани в област Враца. Болни са регистрирани и в областите Плевен - 90, Ловеч - 30, Монтана -12, София-град - седем, Варна- трима, София-област - един.

От всички заболели от морбили 270 са деца.

Без имунизация срещу морбили поради ненавършена възраст или други причини са 168 от регистрираните заболели. При 29 от болните от морбили имунизационният статус е неизвестен. При останалите има данни за извършена имунизация.

Имунизацията срещу морбили в България е задължителна и се извършва на 13-месечна възраст и през 12-ата година от живота на децата.

