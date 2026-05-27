Бургас събира топ хирурзи от цялата страна

На 29 и 30 май Бургас ще бъде домакин на третото издание на престижната научна конференция „Бургаски хирургични дни 2026", чийто организаторите са Българското хирургическо дружество и МБАЛ „Лайф Хоспитал". Форумът се провежда под патронажа на Община Бургас и Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров", а негов домакин ще бъде Гранд хотел и СПА „Приморец".

„Идеята ни е чрез това събитие Бургас да получи силна подкрепа в амбицията си да се утвърди като водещ университетски център в страната, ще се радваме всички лекари от региона ни да присъстват. Спокойно може да се каже, че във форума ще се включат почти всички представители на родния топ 10 в хирургията", сподели председателят на организационния комитет доц. д-р Карашмалъков, който е част от екипа на МБАЛ „Лайф Хоспитал".

Според него събития от такъв висок ранг добавят огромна стойност към развитието на местните медицински факултети. Крайната цел на организаторите е трайно да утвърдят „Бургаски хирургични дни" като ежегоден научен форум с национално значение.

Надсловът на тазгодишното издание е „Проблеми, подходи и решения в хирургията". Форматът е изцяло интерактивен и ориентиран към практиката. По време на презентациите участниците ще имат възможност да дискутират сложни хирургични казуси в реално време, да споделят лични наблюдения и иновативни решения от ежедневната си практика, да дебатират научни подходи директно с лекторите в момента на представянето им.

В конферентните зали ще присъства елита на българската хирургия, воден лично от председателя на БХД проф. Никола Владов, както и водещи специалисти от цялата страна.