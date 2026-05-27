ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пуснаха нова рубрика за първа помощ в еЗдраве

Времето София 29° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/22926620 www.24chasa.bg

Бургас събира топ хирурзи от цялата страна

592
Водещи хирурзи ще обменят опит по различни казуки, ткоито възникват воперационната. Снимка: СНИМКА: Pixabay (Снимката е илюстративна)

На 29 и 30 май Бургас ще бъде домакин на третото издание на престижната научна конференция „Бургаски хирургични дни 2026", чийто организаторите са Българското хирургическо дружество и МБАЛ „Лайф Хоспитал". Форумът се провежда под патронажа на Община Бургас и Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров", а негов домакин ще бъде Гранд хотел и СПА „Приморец". 

„Идеята ни е чрез това събитие Бургас да получи силна подкрепа в амбицията си да се утвърди като водещ университетски център в страната, ще се радваме всички лекари от региона ни да присъстват. Спокойно може да се каже, че във форума ще се включат почти всички представители на родния топ 10 в хирургията", сподели председателят на организационния комитет доц. д-р Карашмалъков, който е част от екипа на МБАЛ „Лайф Хоспитал".
Според него събития от такъв висок ранг добавят огромна стойност към развитието на местните медицински факултети. Крайната цел на организаторите е трайно да утвърдят „Бургаски хирургични дни" като ежегоден научен форум с национално значение.

Надсловът на тазгодишното издание е „Проблеми, подходи и решения в хирургията". Форматът е изцяло интерактивен и ориентиран към практиката. По време на презентациите участниците ще имат възможност да дискутират сложни хирургични казуси в реално време, да споделят лични наблюдения и иновативни решения от ежедневната си практика, да дебатират научни подходи директно с лекторите в момента на представянето им.

В конферентните зали ще присъства елита на българската хирургия, воден лично от председателя на БХД проф. Никола Владов, както и водещи специалисти от цялата страна.

Още здравни новини вижте тук
Водещи хирурзи ще обменят опит по различни казуки, ткоито възникват воперационната.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Васил Караиванов: Основните неща в света са отбрана, AI и технологичен трансфер. И трите ги имаме в "София Тех Парк" (Подкаст)