ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Решение на съда постави под напрежение класирането...

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/22926888 www.24chasa.bg

Пуснаха нова рубрика за първа помощ в еЗдраве

1044
Разделът обединява достъпна, проверена и практически насочена информация за действия при спешни състояния до пристигането на медицински екип Снимка: Министерство на здравеопазването

Министерството на здравеопазването продължава с усилията за разширяване на съдържанието на модул „Здравна библиотека" в електронното здравно досие и мобилното приложение еЗдраве.

С техническото съдействие на „Информационно обслужване" АД и партньорството на Българския Червен кръст, Българския съвет по ресусцитация и експерти от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов", в Световния ден на спешната медицинска помощ е създадена нова рубрика, посветена на първата помощ.

Разделът обединява достъпна, проверена и практически насочена информация за действия при спешни състояния до пристигането на медицински екип.

Включени са основни насоки за кардиопулмонална ресусцитация (КПР), използване на автоматичен външен дефибрилатор, действия при задавяне, изгаряния, кървене, ухапвания от животни и други инциденти.

В рубриката е отделено специално внимание на навременната реакция при инциденти и състояния, при които всяка минута има значение.

Публикуваните материали имат за цел да подпомогнат гражданите с базови знания и практически насоки до пристигането на медицински екип.

Раздел „Първа помощ" е достъпен в „Здравната библиотека" на мобилното приложение еЗдраве и на my.his.bg.

Още здравни новини вижте тук
Разделът обединява достъпна, проверена и практически насочена информация за действия при спешни състояния до пристигането на медицински екип Снимка: Министерство на здравеопазването

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Васил Караиванов: Основните неща в света са отбрана, AI и технологичен трансфер. И трите ги имаме в "София Тех Парк" (Подкаст)