Пуснаха нова рубрика за първа помощ в еЗдраве

Министерството на здравеопазването продължава с усилията за разширяване на съдържанието на модул „Здравна библиотека" в електронното здравно досие и мобилното приложение еЗдраве.

С техническото съдействие на „Информационно обслужване" АД и партньорството на Българския Червен кръст, Българския съвет по ресусцитация и експерти от УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов", в Световния ден на спешната медицинска помощ е създадена нова рубрика, посветена на първата помощ.

Разделът обединява достъпна, проверена и практически насочена информация за действия при спешни състояния до пристигането на медицински екип.

Включени са основни насоки за кардиопулмонална ресусцитация (КПР), използване на автоматичен външен дефибрилатор, действия при задавяне, изгаряния, кървене, ухапвания от животни и други инциденти.

В рубриката е отделено специално внимание на навременната реакция при инциденти и състояния, при които всяка минута има значение.

Публикуваните материали имат за цел да подпомогнат гражданите с базови знания и практически насоки до пристигането на медицински екип.

Раздел „Първа помощ" е достъпен в „Здравната библиотека" на мобилното приложение еЗдраве и на my.his.bg.