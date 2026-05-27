Бентли удари друга кола отзад в центъра на Пловдив

Лекарските асистенти алармират: Системата изпитва сериозен кадрови недостиг

Галина Захариева КАДЪР: NOVA NEWS

Лекарските асистенти и фелдшерите съставляват над половината от работещите в центровете за Спешна помощ у нас, а в малките населени места често са единствените медицински специалисти. Това пред NOVE NEWS заместник-председателят на Управителния съвет на „Българския съюз на лекарските асистенти и фелдшерите" Галина Захариева.

По думите ѝ системата изпитва сериозен кадрови недостиг, а натоварените графици и дългите смени водят до бърнаут (професионално прегаряне) сред медиците. „84% от лекарските асистенти и фелдшерите са на възраст между 50 и 70 години и продължават да работят, защото няма кой да ги замести", посочи още Захариева.

Тя подчерта, че от години се води борба за запазването на професията. В момента седем университета в страната обучават лекарски асистенти и фелдшери, но броят на завършващите остава нисък – около 20 души от всяко висше училище. Според нея интерес към професията има, но малка част от младите специалисти остават да работят след дипломирането си. Захариева уточни още, че два нови университета подготвят програми за обучение на такива кадри.

„Необходима е цялостна реформа в извънболничната и спешната помощ. Екипът на Спешна помощ е като „Формула 1" – трябва да си много бърз и изключително концентриран", заяви тя.

Най-сериозен остава недостигът на кадри в Северна България. По думите на Захариева представители на Съюза вече са поставили исканията си пред новия здравен министър и са провели конструктивен разговор. „Катя Ивкова пое ангажимент към нас", каза още тя.

Галина Захариева подчерта и че едва около 30% от сигналите, на които реагира Спешна помощ, са реално спешни случаи.

