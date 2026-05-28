Пациент с аневризма на аортата беше диагностициран по време на безплатни прегледи в ИСУЛ

При огромен интерес преминаха безплатните прегледи, организирани от Клиниката по кардиология при УМБАЛ „Царица Йоанна" по повод на Световния ден за борба с хипертонията. Около 80 човека се възползваха от тях в двата дни на кампанията. Това съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

Пациентите бяха на възраст между 32 и 79 г, голяма част с кръвно налягане около и над 130/85 mm Hg. „Успяхме да „уловим" и стойности като 190/100 mm Hg, които са потенциално животозастрашаващи, а тези пациенти не са търсили медицинска помощ до момента", обясни д-р Нели Георгиева, която беше ръководител на един от екипите, провеждали безплатните прегледи. В тях се включиха също опитните кардиолози д-р Кирил Джоманов, д-р Ангелина Боризанова, д-р Наталия Спасова, стажант-лекари и м.с. Ганка Стоянова.

Благодарение на профилактичните прегледи около 50 % от преминалите пациенти са били диагностицирани с високи стойности на артериалното налягане, а при около 25 % от тях е установен лош контрол на кръвното налягане, въпреки назначените медикаменти. Наложило се е лекарите да коригират съществуващи терапии или да се предписват нови, поради неспазване на предписаното лечение.

По време на инициативата специалистите от Клиниката по кардиология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" са диагностицирали пациент с аневризма на аортата и високостепенна аортна регургитация (заболяване, при което аортната клапа не се затваря плътно, позволявайки на изпомпаната кръв да се връща обратно в лявата камера). Той веднага е бил насочен за допълнителни диагностични изследвания и прием в болницата.

Друга пациентка е била хоспитализирана с новодиагностицирано предсърдно мъждене.

Инициативата за пореден път демонстрира значимостта на редовните профилактични прегледи и активната роля на кардиолога в борбата с хипертонията. „Нашата мисия като лекари е не само да помагаме за лечението, но и да информираме и обучаваме пациентите как най-добре да се грижат за своето сърдечносъдово здраве", убедена е д-р Георгиева.