Д-р Владо Галачев е началник на Отделението по съдова хирургия в Acibadem City Clinic УМБАЛ Витоша – единствената болница в страната, акредитирана с най-високия международен стандарт за качество и безопасност. Той е специалист с над 14-годишен клиничен опит. Професионалните му интереси са насочени към иновативните ендоваскуларни (безкръвни) и хибридни процедури, както и към отворената хирургия при атеросклероза и новите нозологични единици. Д-р Галачев е дългогодишна част от екипа на Acibadem City Clinic, а опитът му включва и работа във водещи клиники извън страната.

- Какво Ви насочи към медицината и по-конкретно към съдовата хирургия – откъде започна Вашият път в тази област?

- Още с първия въпрос в първия час на първи клас: “Какъв искаш да станеш като пораснеш?”, когато всички отговаряха с пожарникар, полицай, космонавт и т.н., изстрелях отговор “хирург”. Тогава имахме само един лекар в семейството и тя е интернист. И към настоящия момент не зная какъв е генезисът на тази идея.

Медицината за мен винаги е била призвание – силното желание да помагам в критични за хората моменти. Към съдовата хирургия ме привлече нейната изключителна прецизност, логика и динамика. Кръвоносните съдове са магистралите на живота; когато там има проблем, страда цялото тяло. Възможността да възстановиш кръвотока и буквално да спасиш крайник или човешки живот в рамките на часове е това, което ме плени в тази специалност още по време на специализацията ми.

- Кой беше най-големият урок, който научихте в началото на кариерата си като лекар и съдов хирург?

- В хирургията няма място за его. Това е най-големият урок. Научих се на смирение пред човешката биология и разбрах колко ключова е ролята на екипната работа. Друг безценен урок е, че ние не лекуваме просто „запушен съд“ или изолирано заболяване, а лекуваме човек със своите страхове, надежди и семейство.

Като водещ принцип в медицинската практика, преди всичко да не се нанася вреда (Primum non nocere), получих третия урок. Даде ми го моят ръководител на специализацията проф. Захариев - първо да се науча да оперирам, след това - кога да не го правя. Добрата хирургична техника е задължителна база, но емпатията и доверието между лекар и пациент са факторите, които гарантират наистина успешния изход от лечението.

- Съдовата хирургия е изключително динамична и отговорна специалност – какво Ви вдъхновява и Ви дава енергия да продължавате напред?

- Резултатите и обратната връзка от пациентите са това, което ме зарежда и ми дава енергия. В нашата специалност често виждаме ефекта от работата си веднага. Когато пациент постъпи с тежка исхемия, с нетърпими болки и след успешна интервенция видиш облекчението в очите му и спасения крайник – това е несравнимо усещане. Вдъхновява ме и непрекъснатото развитие на технологиите. Днес правим неща чрез минимално инвазивни методи, които преди години изглеждаха като научна фантастика.

- Има ли пациент или случай, който никога няма да забравите и който Ви е променил като лекар или като човек?

- Всеки хирург носи в съзнанието си случаи, които са оставили траен отпечатък. За мен това са моментите, в които сме успявали да преобърнем привидно безнадеждна ситуация. Ярко си спомням един конкретен случай, когато на финала на дълго протекла операция, преди извеждането на болната от зала, трябваше спешно да се прехвърля на друга оперативна интервенция, поради остро кървене в корема на различен пациент.

В един момент влезе специализантката в залата, тактично изчака и въпреки че ситуацията беше изключително напрегната попита: "Удобно ли е да кажа нещо?". Вече ми беше ясно, но трябваше да го чуя: “Пациентката в другата зала загуби пулс”. Ситуацията изглеждаше патова, но успях отново да се върна в другата зала и след известно време затвърдихме положителен изход за двамата пациенти. Такива моменти ми напомнят, че никога не трябва да се предаваме, докато има дори минимален шанс.

- Кой е д-р Владо Галачев, когато не е в операционната зала или в лекарския кабинет?

- Извън болницата съм човек, който цени спокойствието и търси баланс. Хирургията е свързана с огромен стрес, отговорност и адреналин, затова в свободното си време се стремя да изчистя ума си. Авантюрист по природа, стоик по характер. Обичам да прекарвам време с най-близките си. Презареждам батериите си чрез спорт, четене и не на последно място – пътуване.

- Вие поемате Отделението по съдова хирургия в Acibadem City Clinic УМБАЛ Витоша – каква е Вашата основна визия за неговото развитие?

- Целта ми е да утвърдим отделението като безспорен лидер и референтен център за съдови заболявания не само на национално, но и на европейско ниво. Искам да надградим отличната база и традиции, които имаме в Acibadem City Clinic, като поставим още по-силен фокус върху иновациите, хибридната хирургия и минимално инвазивните методи.

За съжаление обаче, с навлизането и усъвършенстването на ендоваскуларните техники, се наблюдава една тревожна тенденция, известна като “синдром на изгубените умения”. Все повече млади специалисти стават виртуози в прилагането на новите технологиин, докато традиционната отворена хирургия остава на заден план. Това е проблем, с който се сблъсква целият свят и Европа не изостава. Щастлив съм, че съм от това междинно поколение, което владее и двете.

Не по-малко важно за мен е изграждането на сплотен, висококвалифициран екип и създаването на среда, в която младите лекари да искат да се обучават пълноценно, включително и във все по-зачестяващата борба с новите заболявания.

Д-р Владо Галачев, съдов хирург

- Планирате ли да въведете нови методи или технологии, които да подобрят лечението на пациентите?

- Медицината днес е технологично зависима в най-добрия смисъл на думата. Планираме да разширим максимално портфолиото от ендоваскуларни и хибридни процедури. Те съчетават отворената хирургия с модерните ангиографски техники, което е изключително щадящо за пациентите, намалява хирургичната травма, сваля риска от усложнения и съкращава болничния престой. Целта ни е да предлагаме комплексно и съвременно решение дори за най-тежките съдови патологии.

- Как ще изглежда, според Вас, модерната съдова хирургия след 5-10 години и как Вашето отделение ще се впише в тази картина?

- След 5-10 години съдовата хирургия ще бъде персонализирано ориентирана и изцяло фокусирана върху безкръвните технологии. Отворените големи операции ще стават все по-редки, за сметка на сложни ендоваскуларни устройства и интегрирането на изкуствен интелект в планирането на процедурите. Нашето отделение е концептуализирано така, че да бъде в крак с тези тенденции. С високотехнологичната апаратура, с която разполагаме, и постоянната квалификация на екипа, ние вече сме част от това бъдеще.

- Какви са най-честите съдови заболявания, които наблюдавате, и как се променя профилът на пациентите?

- Най-често се сблъскваме с атеросклерозата и нейните усложнения (стеснения и запушвания на артериите), както и с хроничната венозна недостатъчност. Тревожната тенденция е ясното подмладяване на пациентите.

Ако преди смятахме, че тежките съдови проблеми засягат предимно хора над 65-70 години, днес ежедневно оперираме пациенти в активна възраст – между 40 и 50 години. Причините са стрес, застоял начин на живот, тютюнопушене, а напоследък виждаме и дългосрочните негативни ефекти от прекаран COVID-19 върху съдовата система.

- Какво бихте искали хората да знаят за съдовото здраве, но често подценяват или дори пренебрегват?

- Хората масово подценяват профилактиката и игнорират ранните симптоми. Често приемат тежестта в краката, студените крайници или болките при ходене като нормална част от остаряването или обикновена умора. Истината е, че съдовите заболявания са "тих убиец" – те прогресират бавно и дават тежки усложнения (като инсулт или гангрена), когато вече е късно за щадящо лечение. Иска ми се хората да разберат, че един профилактичен преглед и ехография при съдов хирург отнемат минути, но могат да спасят живот.

- Какво е най-важното послание, което бихте отправили към пациентите, които се страхуват от хирургично лечение, а се нуждаят от него?

- Страхът от непознатото и от операционната маса е напълно човешки и разбираем. Посланието ми към тях е - не позволявайте на страха да ви отнеме здравето или качеството на живот. Съвременната съдова хирургия е изключително напреднала. В много от случаите ние вече не правим големи разрези, а работим през миниатюрни достъпи с локална упойка, като пациентите се прибират у дома след ден или два. Споделете страховете си с нас – ние сме тук не само да ви оперираме, но и да ви обясним всяка стъпка, да ви успокоим и заедно да изберем най-безопасното и ефективно решение.

