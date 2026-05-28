ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Община Русе въведе лилави гривни с QR код за по-го...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/22933521 www.24chasa.bg

Министър Ивкова: Дълговете на държавните болници са 426 млн. евро, от които над 21 млн. евро са просрочени

1196
Катя Ивкова. Снимка: Архив

Дълговете на държавните болници са 426 млн. евро, от които над 21 млн. евро са просрочени, каза пред журналисти министърът на здравеопазването Катя Ивкова. По думите й 17 от болниците имат банкови кредити, което по думите й е показател за финансов натиск върху системата, предаде БТА.

Към момента има риск от загуба на средства по проекти, финансирани от външни източници, каза министърът. Прогнозната стойност на тези средства е 56,7 млн. евро, като предстои днес да бъдат детайлизирани сумите. В последните три години има доста забавяния в изпълнението на проектите.

Това е тежко наследство, каза още министър Ивкова и изрази увереност, че препятствията ще бъдат преодолени, посочвайки срещите си със съсловните организации, състояли се през последните дни.

Общият размер на разходите на Министерството на здравеопазването до 30 април 2026 г. е 188 380 000 евро, посочи още министър Ивкова.

Данните, които министърът съобщи, са от поискан от нея доклад за кадровото обезпечаване, разплатените задължения от началото на годината и дължимите суми, включително сумите по проекти, които здравното министерство изпълнява.

Още здравни новини вижте тук
Катя Ивкова. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание