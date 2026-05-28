Има съмнения за случай на ебола в Австрия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пациент със съмнение за ебола е поставен под карантина в австрийска болница, след като е проявил симптоми на смъртоносния вирус.

Австрийските здравни власти съобщиха, че засегнатият човек току-що се е завърнал от Уганда, преди да прояви признаци на настоящия щам на вируса, наречен „Бундибугио". За него няма ваксина, умират до 50 % от заразените.

„Вчера лице от район Урфар-Умгебунг бе прието в болницата за стационарно изследване поради симптоми на заболяване. Тъй като лицето се е върнало в понеделник от Уганда - страна, засегната в момента от продължаващата епидемия от Ебола, то бе изолирано и лекувано в съответствие с медицинските указания", посочват властите.

Според австрийското медийно издание Krone първоначалната кръвна проба на неназования пациент не е показала признаци на вируса, който отне живота на над от 220 души в Демократична република Конго през последните седмици.

До получаването на резултатите от втората проба обаче, за да се потвърди, че не е заразен, той трябва да остане в изолация под болнично наблюдение.

Властите в Австрия също започнаха проследяване на контактите, за да се опитат да ограничат евентуалното разпространение на вируса, в случай че резултатът от втория тест се окаже положителен, съобщава "Дейли мейл".

Положителен резултат от теста би означавал и първия случай на зараза с вируса в Европа от настоящата епидемия, която вече беше обявена за глобална здравна криза.