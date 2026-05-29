През юни може да си смените личния лекар – не е нужно да казвате на предишния

Всички здравноосигурени лица, които желаят да сменят своя личен лекар, могат да направят това до края на юни. За целта е необходимо да попълнят формуляр за постоянен избор, който да предоставят на новоизбрания от тях общопрактикуващ лекар. Формулярът може да се изтегли от сайта на НЗОК – www.nhif.bg – рубрика "За граждани", линк "Регистрационни форми за избор на общопрактикуващ лекар".

Как може да бъде извършена смяната?

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) предоставя и възможност смяната на общопрактикуващ лекар да става онлайн. Това се осъществява в рубрика "Е-услуги", линк "Преглед на досие от здравноосигурените лица", "Вход с цифров сертификат", меню "Избор на личен лекар", като формулярът, подаван по електронен път, трябва да се подпише с електронен подпис от здравноосигуреното лице или от неговия родител/настойник чрез Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК.

Трябва ли да уведомите за смяната досегашния си личен лекар?

Не е необходимо здравноосигурените лица да уведомяват за смяната на своя общопрактикуващ лекар предходния лекар, тъй като това се извършва по служебен път в районната здравноосигурителна каса (РЗОК).

Къде да намерите координатите на личните лекари, които имат договор с НЗОК?

На сайта на НЗОК са публикувани данни за всички лични лекари – в рубрика "Е-услуги", линк "Търсене на договорни партньори и дейности", подлинк "Общопрактикуващи лекари". Тази информация може да бъде получена и по телефон - контактите на всички РЗОК са на сайта на НЗОК в меню "Контакти".

Какво да направите, ако имате нужда от лекар на друго населено място?

Когато пребивавате в друго населено място за по-малко от 1 месец и се налага да получите медицинска помощ по повод остро състояние, можете да се обърнете към всеки личен лекар за съдействие, като отпадна изискването да се предоставя здравноосигурителната книжка. В такива случаи НЗОК заплаща на съответните лични лекари за инцидентно оказаната медицинска помощ по повод на остро състояние за вас като за лице, което не фигурира в неговата пациентска листа. Ако на вас като здравноосигурено лице ви е поискано да заплатите оказаната медицинска помощ при инцидентно посещение, задължително трябва да изискате от лекаря финансов документ за платените суми.

Какво да направите при временен престой на дадено място?

При временно пребиваване за повече от един месец, но не по-дълго от пет месеца извън района на съответната РЗОК, където е избран постоянният личен лекар, информираме здравноосигурените за тяхното право на временен избор на общопрактикуващ лекар, сключил договор с НЗОК. При него лицето има право да получава първична извънболнична медицинска помощ при общопрактикуващ лекар на територията на цялата страна.

За целта трябва да се попълни регистрационна форма за временен избор. След изтичане на срока здравноосигуреното лице автоматично се прехвърля в практиката на своя постоянен личен лекар.

Кога отново може да смените личния си лекар?

Следващата възможност за смяна на личен лекар е от 1 до 31 декември.

Какви медицински грижи предоставя личният лекар?

Основната функция на личния лекар е насочена към превенция и профилактика. Всички осигурени лица над 18 г. - жени и мъже, имат право на един задължителен профилактичен преглед за година, който се заплаща от НЗОК. Той се извършва от личния лекар.

Задачата на джипито е да открие своевременно рисковите фактори на пациента, да проследява, да намали или премахне риска от развитие на дадено заболяване.

При профилактичните прегледи той формира групи от лица с рискови фактори за развитие на:

сърдечносъдови заболявания;

захарен диабет тип 2;

злокачествено новообразувание;

злокачествено новообразувание в ректосигмоидалната област;

злокачествено новообразувание на простатата;

пациенти с рисков фактор наднормено тегло или затлъстяване;

пациенти с рисков фактор тютюнопушене.

Личният лекар има право да издава направления към лекари специалисти за здравословни проблеми, съобщени от пациента или установени по време на профилактичния преглед.

Личният лекар трябва да диспансеризира пациенти със социалнозначими заболявания: хипертония, диабет, исхемична болест на сърцето и др.

Личният лекар трябва да обучава своите пациенти как да променят начина си на живот при наличие на рискови фактори за развитие на дадено заболяване, да обучава и подсеща пациентите си за вредата от тютюнопушене и алкохол, да консултира за прием на медикаменти (противозачатъчни, хормонозаместителна терапия и др.) и т.н.

След преглед общопрактикуващият лекар диагностицира заболяванията, назначава съответната терапия и проследява лечението. При необходимост от повече изследвания и трудности в диагностиката насочва пациента за консултация с тесен специалист.

Какво да направите, ако правата ви са нарушени?

При нарушаване на правата ви на здравноосигурен, може да подадете сигнали до директора на съответната РЗОК или до НЗОК, като в случаите на неправомерно взети суми прилагате копие от финансовия документ, издаден от лечебното заведение.

Ако имате допълнителни въпроси относно смяната на личния лекар, може да се обърнете към НЗОК, като позвъните на телефонния номер за въпроси от гражданите 0800 14 800.

Как НЗОК обработва вашите сигнали и жалби?

Всички сигнали и жалби се приемат, регистрират и се изпращат към съответната дирекция според темата – лечение, лекарствени продукти, контрол, дейност на лечебно заведение и пр.

Експертите проверяват фактите и изготвят официален отговор.

Целта е всяко запитване да получи ясно, конкретно и навременно разяснение.

Сигналите не са "тежест" – те са инструмент за контрол и модернизиране.

Всяка жалба води до конкретна проверка и за нас е средство да подобрим системата.

Как тази обратна връзка прави системата по-добра?

Когато пациентите подават сигнали и активно следят своето здравно досие, това засилва контрола върху изразходването на публичния ресурс. Подадените към НЗОК сигнали за нередности са една от най-ефективните форми за контрол на работата на нашите договорни партньори. Така заедно подобряваме системата.

