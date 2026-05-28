Проф. Пенка Стефанова: Призванието на детските хирурзи не търпи лъжа и лицемерие (Снимки)

След 100 г. никой няма да помни с какви титли и банкови сметки сме, но ще бъде важно, че сме значими в живота на едно дете, изтъкна грандамата на детската хирургия в Пловдив

Сред древните мозайки на Филипопол светила в медицината отбелязаха 80 г. на катедрата по пропедевтика на хирургическите болести

"Детските хирурзи сме благословени, защото нашето призвание не търпи лицемерие и лъжа, не търпи мрака. Ние се оглеждаме в светлината на детските лица. След 100 години никой няма да помни с какви титли сме, с каква кола сме, с каква банкова сметка сме, но ще бъде важно, че сме значими в живота на едно дете. Затова сме богоизбрани".

Тези запомнящи се слова произнесе проф. Пенка Стефанова, ръководител на клиниката по детска хирургия в Пловдив пред светила в медицината. Те се събраха сред древните мозайки в базиликата на Филипопол, за да отбележат 80 г. от създаването на катедрата по пропедевтика на хирургическите болести в Медицинския университет във втория български град.

Пропедевтиката е фундаментална медицинска дисциплина, която служи като въведение в клиничната хирургия и разпознава симптомите и признаците на хирургичните заболявания. Светила в медицината ознаменуваха 80 г. от създаването на Катедрата по пропедевтика на хирургическите болести в Пловдив.

Проф. Стефанова започна с цитат на Нелсън Мандела: "Няма по-ярко откровение за душата на едно общество от начина, по който то се грижи за своите деца".

"Трябва да се поклоним на нашите учители и на тези, които са били до нас през всички трудности, за да стигнем днес до своя професионализъм, академичен авторитет и отдаденост към най-малките пациенти", изтъкна още проф. Стефанова, самата тя спасила стотици деца с екипа си.

Преди нея шефът на катедрата доц. Елиан Зънзов си послужи с цитат на Карл Юнг, швейцарски психолог и близък сътрудник на Зигмунд Фройд.

"Човек има нужда не само да бъде излекуван, но и да се почувства отново цял", каза Зънзов. Шефът на катедрата доц. Елиан Зънзов.

Катедрата е основоположник на модерното хирургично образование и клинична практика в Южна България. Създадена е на 1 октомври 1946 г. като Клиника по обща хирургия от забележителния проф. д-р Антон Червенаков. Днес тази катедра обединява водещи специалисти в секциите по обща, детска и пластично-възстановителна хирургия, като приобщава отскоро и секцията по дерматология и венерология.

"Благодарност и дълбок поклон към учителите на нашите учители затова, че ни държаха ръката. Дано и ние оставим запомняща се следа за следващите, които ще празнуват 100-годишнината й", отправи пожелание Зънзов.

Всеки ръководител на секция се обърна с приветствени думи.

Доц. Атанас Баташки, който ръководи Първа клиника по хирургия, заяви, че "пропедевтиката е темелът, който крепи зданието и устоява на всички бури". Доц. Атанас Баташки

Днес тази катедра е с 53-членен състав, разпределен в 4 секции, 7 професори, 7 доценти, 12 главни асистенти, 16 асистенти, 7 преподаватели, 3-ма хонорувани преподаватели.

Сред специалните гости бяха авторитетни детски хирурзи от Гърция – проф. Фотении Джентими, завеждаща на отделението по детска хирургия към Iaso Hospital в Атина, проф. Ефстатиос Антониу – специалист по трансплантационна хирургия от Университета на Атина, както и проф. Огнян Бранков – доайен на българската детска хирургия, и проф. Христо Шивачев – национален консултант по детска хирургия.

Юбилейни плакети на Катедрата по пропедевтика на хирургическите болести получиха всички официални гости, бившите ръководители – проф. Иван Трайков, дм, проф. Божидар Хаджиев, дм, бивши преподаватели и доайени, както и настоящите ръководителите на секциите.

Събитието бе ознаменувано с концерт от произведения на Моцарт в изпълнение на преподаватели и студенти от вокален ансамбъл „Pro belcanto" от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев" в Пловдив.