СЗО: В ДР Конго се увеличава обхватът на тестовете за ебола

Световната здравна организация (СЗО) заяви, че способностите за диагностициране на ебола в Демократична република Конго се подобряват в сътрудничество с националната организация за медицински изследвания, за да може епидемията час по-скоро да бъде овладяна, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус заяви, че мерките целят да разширят мрежата от лаборатории, за да могат да бъдат публикувани данни в реално време относно болестта, да бъдат идентифицирани бързо нови случаи и за да се спасяват животи.

"Вие не сте сами", подчерта Гебрейесус в открито писмо до гражданите на ДР Конго, където ще пристигне днес, за да координира прилагането на мерките за възпирането на епидемията от ебола, която засяга източната част на африканската държава.

"Пиша ви, защото желая да бъда с вас в тези моменти и искам да знаете, че не сте сами", написа генералният директор на СЗО в социалната мрежа Екс.

До 24 май ДР Конго съобщи за повече от 1000 потвърдени и непотвърдени случая на ебола, както и за 233 смъртни случая.

Междувременно генералният директор на Африканския център за профилактика и контрол на заболяванията Жан Касея заяви днес, че броят на доказаните случаи на заразени с ебола в Уганда е нараснала на осем в сравнение с вчера, когато заразените бяха седем, съобщи БТА.