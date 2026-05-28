По-малко доплащане от пациента залага здравното министерство, ще спасява проекти за 56,7 млн. (Обзор)

Цялостен анализ на доплащанията от пациентите с цел намаляването им ще прави екипът на министър Катя Ивкова. Сред приоритетите на новото ръководство в здравепопазването са и въвеждане на система за оценка на качеството на медицинските услуги и по-строг контрол върху разходите. Ивкова представи в четвъртък екипа си и спешните задачи пред него, а наследството нарече “тежко”.

Още с встъпването си тя изискала пълен доклад за състоянието на системата. И обяви, че дълговете на държавните болници към 31 март са общо 426 члн. евро, от които 21 млн. са просрочени. 17 лечебни заведения имат договори за кредити с общо 5 банки, но повечето се обслужвали от една и съща.

Ивкова вече е събрала представителите на държавата в бордовете на 64 болници и разпоредила всеки месец ръководствата им да дават отчети за свършената работа и финансовите си показатели. Целта е ако не са на печалба, поне да няма такива на загуба. След анализ може да има освобождаване на болнични шефове.

По проектите, финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост и други програми, почти нямало такъв без проблеми. Така в риск са средства на обща прогнозна стойност 56,7 млн. евро. Ивкова обеща допълнителна информация каква част от тях могат да бъдат спасени. Забавянията се задълбочили през последните 3 г., затова ще се търси кой носи отговорност за неусвоените средства.

Сред инвестициите по ПВУ в сектора са въздушните линейки, модернизация на психиатричната помощ, центровете за инсулти, развитие на амбулаторни грижи, национална цифрова платформа за медицинска диагностика.

Единствено проектът за специализация на млади лекари се движи без сериозни затруднения, установила Ивкова. Обмисля се въвеждането на единен национален изпит за специализация, съобщи още тя.

Профилактиката и превенцията, включително неонаталният скрининг и политиките в сферата на психичното здраве, остават приоритети на здравното министерство. Подготвя се и актуализация на Националната здравна карта, която трябва да бъде дигитализирана. Ще се разширяват възможностите за използване на приложението “еЗдраве”.

Цялостно преразглеждане на лекарствената политика анонсира министърката. Заместникът ѝ Петко Салчев, който е бивш шеф на НЗОК, обеща преглед на всички пробойни. Двамата с Ивкова обаче обясниха, че изнесените от служебния кабинет данни за драстични разлики в цените, на които държавни болници купували скъпоструващи лекарства, не е изготвен от съответната дирекция в МЗ, което било недопустимо. Иначе министърката също е категорична, че не следва да има такива големи разлики.

Според Салчев пазарът на лекарства в България е свръхрегулиран и това също води до пробойни в системата. За промените в наредби и закони ще се направи работна група.

Може да има промяна в нормативната уредба и заради доплащанията от джоба на пациентите. Салчев даде пример с намаления процент доплащане за лекарства от сърдечноболните преди повече от 2 г., което не повлияло особено на бюджета, но много облекчило пациентите.

Ивкова е амбицирана да се ускори проектът за изграждане на националната детска болница, по който за 3 г. особен напредък няма.

