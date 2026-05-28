Албена от Рогош се нуждае от средства след трансплантация на бял дроб в Америка

Тийнейджърката трябва да продължи посттрансплантационното си лечение, нужни са 5000 евро

16-годишната Албена Ангелова от пловдивското село Рогош се нуждае от парични средства, за да продължи лечението си след успешно трансплантиран бял дроб в Америка.

В края на април в американската болница в Маями на Албена е била извършена успешна трансплантация на бял дроб. Днес тя се възстановява под непрекъснатото наблюдение на медицинските специалисти в лечебното заведение. След изписването й Албена ще трябва да остане в медицински хотел в непосредствена близост до лечебното заведение, за да продължи посттрансплантационното й лечение и наблюдение. От болницата поставят задължително условие да бъде осигурена медицинска грижа през първите месеци след трансплантацията. От екипа на д-р Наталия Габровска заминава лекар, който ще се грижи за Албена. За осигуряване на необходимите разходи за медицински специалист и следоперативни грижи са необходими 5000 евро.

"Призоваваме жителите на Община Марица, както и хората с добри сърца от страната, да се обединим и да помогнем на едно българско дете да продължи да живее и вярва в доброто", пишат във фейсбук от администрацията.

Дарителска кампания:

Банкова сметка: Банка ДСК IBAN: BG07STSA93000032674608 BIC STSABGSF

Златка Маринова /За Албена/