ЕС изпрати първите дози от експериментален препарат за лечение на хантавирус

Първите дози от експериментален антивирусен препарат за лечение на хантавирус бяха изпратени до Франция, Испания и Нидерландия, съобщи Ройтерс, цитирайки Европейската комисия.

При липса на специфично лечение за хантавирус, Европейската агенция по лекарствата определи медикамента „Фавипиравир" като най-вероятния кандидат за употреба в рамките на клинични изпитвания или протоколи за палеативна употреба, се казва в изявление на Комисията.

Японската компания „Фуджифилм Фармасютъкълс" (Fujifilm Pharmaceuticals) дари 1400 таблетки „Фавипиравир", които Франция, Испания и Нидерландия поискаха.

ЕС стартира спешни процедури за обществени поръчки, за да осигури допълнителни дози, в случай че през следващите седмици бъдат потвърдени още случаи на хантавирус, съобщава БТА.

Тринадесет души досега са дали положителни проби за хантавирус, свързани с круизен кораб, който е в центъра на огнището. Те се лекуват в Нидерландия, Франция, Испания, Швейцария, САЩ и Южна Африка.

Хантавирусите, пренасяни от гризачи, могат да доведат до сериозни последици за здравето. СЗО изчислява, че всяка година в световен мащаб се регистрират до 100 000 случая на заразяване при хора.

Вирусът може да бъде смъртоносен, въпреки че тежестта на протичането зависи от щама и не се предава лесно от човек на човек.

Трима души са починали от началото на последното огнище.