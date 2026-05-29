СЗО: 906 са предполагаемите случаи на ебола в Конго, 223-ма са починали

В Демократична република Конго са отбелязани 906 предполагаеми случая на ебола, включително 223 предполагаеми смъртни случая, които се проучват, съобщи днес Световната здравна организация, предаде Ройтерс.

Огнището на щама Бундибуджо на вируса ебола се запазва в ДР Конго. Случаи са регистрирани и в Уганда, допълва публикацията, цитирана от БТА.

В Конго има 125 потвърдени случая на Ебола, включително 17 потвърдени смъртни случая в провинциите Итури, Северно Киву и Южно Киву. В Уганда са потвърдени седем случая, три от които внесени от Конго, както и един смъртен случай. Все пак не е установено разпространение сред населението, уточни СЗО.

Смъртността сред потвърдените случаи варира между 30% и 50%, според Анаис Леган от екипа за високорискови патогени към Програмата за извънредни здравни ситуации на СЗО.

"Това е огромно. Означава, че до петима от всеки десет заразени вероятно ще починат", каза Леган, като подчерта, че данните са предварителни и изискват допълнително проучване. Ранното започване на лечение може да помогне за намаляване на смъртността, добави тя.

В момента няма одобрени ваксини или терапии, разработени специално за заболяването, причинено от щама Бундибуджо, подчертава СЗО.