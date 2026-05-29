Първи излекуван от ебола в Конго

Първи пациент, за когото беше потвърдено, че е носител на вируса в основата на настоящата епидемия от ебола в Демократична република Конго, вече е излекуван, предаде Франс прес, като се позова на съобщение на Световната здравна организация.

На 27 май в ДР Конго излекуван пациент, носител на вируса на ебола, е бил изписан от болница, каза пред медиите в Женева Анаис Льоган, технически експерт към СЗО по вирусните хеморагични трески. Тя добави, че от началото на настоящата епидемия това е първият пациент, приет в болница за лечение от ебола, който се е прибрал вкъщи, след като са му били направени два теста, които са били отрицателни, пише БТА.