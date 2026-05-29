Сърдечен червей, пренасян от комари, мори кучетата у нас

Кучетата у нас са под висок риск от заразяване с опасното паразитно заболяване Дирофилариоза или т. нар. „сърдечен червей". За това алармират ветеринарните лекари в рамките на стартиралата Национална кампания за повишаване информираността и превенцията на болестта в България. Заразата се разнася от комарите, чието нашествие вече е факт със затоплянето на времето. Така първите случаи на болестта през новия активен сезон са факт.

Дирофилариозата вече се открива във всички области на България, като честотата на заболяването достига до 16% от популацията на кучетата, а проблемът ескалира все повече заради недостатъчната профилактика. Актуално проучване показва, че случаите на т.нар. „сърдечен червей", който носи риск от фатален изход при кучетата, у нас се увеличават през последните три години. То е проведено сред 64 ветеринарни практики в страната с общ месечен прием от над 18 000 кучета месечно. Във всяка една от тях са били регистрирани заразени пациенти, като 44% от респондентите посочват ръст на болните, при 23% данните са без промяна, а едва при една трета от практикуващите има спад. В 52% от ветеринарните практики през последната година са регистрирани 10 или повече случая на заболяването. Това е още една притеснителна индикация, защото при предходното провеждане на анкетата през 2015 г. с над 10 случая годишно са 23% от респондентите.

Затова ветеринарни лекари от цялата страна обединяват усилията си в рамките на националната информационна кампания, която е подкрепена от Български ветеринарен съюз, Българската асоциация на ветеринарните лекари за дребни животни и Ветеринарна паразитологична и инфекциозна конференция, както и от десетки практикуващи специалисти.

„Тенденциите за увеличаване на случаите са все по-сериозни, което се дължи от една страна на климатичните промени, в частност движението на комарите -преносители на заболяването, а от друга – на все по-добрата и често използвана диагностика, която ги установява. Разпространението вече е повсеместно на територията на цялата страна", предупреждава д-р Димитър Яновски, заместник-председател на Български ветеринарен съюз.

Заразата се предава чрез ухапване от комари - преносители на ларви, а заради климатичните промени болестта е все по-масова. Жертви на сърдечния червей стават кучета, котки и други бозайници, а в редки случаи и хора. Когато ларвите попаднат в кръвта на кучето, за 6-7 месеца те достигат сърцето и белодробните артерии, където се развиват до зрели паразитни червеи, които достигат до 30 см дължина и могат да живеят в кучето години, като постепенно влошават здравето му, а рискът от смъртоносен изход е сериозен. Освен това всяко заразено куче се превръща в резервоар за болестта и способства разпространението ѝ.

Диагностицирането на заболяването се прави с кръвен тест, но е възможно лекарят да назначи и допълнителни изследвания като ехография или рентген. Дори без да има симптоми, е необходимо стопаните да провеждат профилактичния преглед за сърдечен червей всяка година в началото на сезона на активно разпространение (март-април). Това е отправната точка за започване на необходимото лечение или профилактика.

„Всеки собственик на куче може ефективно да предпази своя домашен любимец, като се обърне към ветеринарен лекар за бърз тест срещу дирофилариоза, който вече се предлага във всички практики и може да се направи по всяко време и резултатът излиза за около 10 минути. Ако тестът е отрицателен, се избира подходяща форма на профилактика. Тя може да започне още от 8-седмична възраст", обяснява д-р Даниела Сакаджийска, главен секретар на Българската асоциация на ветеринарните лекари за дребни животни, съобщава Би Ти Ви.

По препоръка на Европейски научен съвет по паразитите при домашните любимци в ендемичните райони на заболяването като България, е задължителна профилактиката веднъж на всеки 30 дни, поне в периода от април до ноември. Много ветеринарни лекари обаче съветват за максимална сигурност тя да се провежда целогодишно, защото дори еднократен пропуск създава риск за домашния любимец. Съществуват удобни комбинирани противопаразитни препарати, които защитават едновременно срещу сърдечен червей и най-често срещаните вътрешни и външни паразити.

Профилактиката срещу сърдечен червей при кучетата е и отговорност към членовете на семейството. Въпреки ниския риск от развитието на паразита при хората, има регистрирани случаи на т. нар. заразяването с Dirofilaria Repens (подкожна дирофилариоза), които не бива да бъдат подценявани.