Никотиновите паучове: защо е нужен балансиран и основан на научните доказателства подход

Световна здравна организация (СЗО) публикува доклад относно никотиновите паучове в опит да анализира редица въпроси за регулацията им на фона на бурно растящия интерес към тях от пушачите по целия свят като алтернатива на конвенционалните цигари, но и на увеличена употреба сред младите хора.

Двете страни на една монета

Научната общност е категорична, че тези продукти доставят никотина, от който пушачите имат нужда, но са далеч по-ниско токсични от цигарите. В Европа над 100 учени, медицински и здравни специалисти изпратиха съвместно писмо до Европейската комисия с апел за внимателен и балансиран регулаторен подход към новите бездимни алтернативи, включително и никотиновите паучове. В него подчертават, че тези нови продукти носят вреда, но степента на вредното им въздействие спрямо традиционното тютюнопушене е безспорно намалена.

СЗО също признава в своя доклад ключовия факт: никотиновите паучове съдържат по-малко токсични и вредни вещества от традиционните цигари и могат да имат роля в намаляването или отказването от тютюнопушенето при пълнолетни пушачи. Но в същото време СЗО е твърде предпазлива и в доклада се изразяват опасения поради бързото разпространение на категорията, маркетинговите практики и риска от никотинова зависимост, особено сред подрастващите.

Глобалният пазар на никотинови паучове е достигнал близо 7 милиарда долара през 2025 г., като продажбите растат с над 50% годишно, а Северна Америка формира почти 80% от пазара. Докладът обръща специално внимание на използването на социални мрежи, популярни онлайн личности, спортни и музикални събития, както и на вкусове и опаковки на дъвки и желирани бонбони, които според СЗО увеличават привлекателността на продуктите сред младите хора.

Основният проблем за общественото здраве остава тютюнопушенето

Всяка година милиони хора по света продължават да пушат цигари - продукт, чиито рискове са научно доказани от десетилетия. В този контекст алтернативите без горене, включително никотиновите паучове, се разглеждат от редица здравни експерти и регулатори като потенциален инструмент за намаляване на вредата.

Държави като Швеция често се посочват като пример за прагматичен подход. Благодарение на широкото използване на бездимни никотинови продукти, страната отчита едни от най-ниските нива на тютюнопушене в Европа. Подобни дискусии се водят и в Съединени американски щати, където FDA вече е признала потенциалните възможности на конкретни никотинови продукти за общественото здраве, за които производителите са извършили и предоставили научни доказателства.

Регулация вместо забрани – по-добрият подход

СЗО призовава за по-строги ограничения, включително забрани на аромати, реклама и спонсорства, както и по-високо данъчно облагане. Въпросът обаче е принципен - дали прекалено рестриктивните или забранителни политики действително водят до по-добри резултати или подтикват пушачите да продължават да пушат цигари. Или нещо по-опасно - историческият опит в различни пазари показва, че когато потребителското търсене е налице, прекомерните ограничения често създават условия за развитие на нерегулиран или нелегален пазар. Това затруднява контрола върху качеството, произхода и достъпа до опасни стоки от непълнолетни.

Затова все повече експерти по здравни политики подкрепят балансиран, пропорционален и основан на доказателства регулаторен модел — такъв, който едновременно ограничава достъпа на непълнолетни посредством реален строг контрол чрез проверка на възрастта, въвеждане на ясни стандарти за качество и съдържание, регулиране на маркетинга и същевременно осигурява възможността на пълнолетните пушачи да използват по-малко вредни алтернативи от цигарите.

Д-р Хари Татан Бърч от University College London подчертава, че „никотиновите паучове не произвеждат дим и не изискват вдишване в белите дробове, което означава, че вероятно са значително по-малко вредни за здравето от цигарите“. По думите му „правителствата трябва да регулират тези продукти, като отчитат относителната им вреда“, а пълната им забрана може да се окаже контрапродуктивна за общественото здраве. Експертите призовават правителствата да прилагат регулации, основани на относителния риск на продуктите, и предупреждават, че пълната забрана на никотиновите паучове, при положение че цигарите остават широко достъпни, може да има негативен ефект върху общественото здраве.

Значението на научните и пазарните данни

Един от основните критики към доклада на СЗО е, че в него ограничено се разглеждат данните от пазари, където никотиновите паучове и други бездимни продукти вече са широко използвани.

В същото време се натрупват научните доказателства, че продуктите без горене могат да намалят излагането на токсични вещества в сравнение с цигарения дим. Това не означава, че тези продукти са безвредни. Но за пълнолетни хора, които вече пушат и биха продължили да пушат, те могат да представляват по-добра алтернатива.

Дебатът и решенията трябва да бъдат основани не само на опасения, но и на реални научни и пазарни данни.

Защита на младите хора

Няма спор, че достъпът на непълнолетни до никотинови продукти трябва да бъде строго и ефективно ограничен. Това е област, в която и индустрия, и регулатори, и здравни институции могат да имат обща цел. Същевременно е важно в обществената комуникация да се прави ясна разлика между продукти за пълнолетни пушачи, търсещи алтернатива, и употребата сред непълнолетни, деца и подрастващи или непушачи, която не трябва да бъде допускана.

Една ефективна политика би следвало да съчетава защита на младите хора с реалистичен подход към намаляване на вредата за милионите пълнолетни пушачи.

Нуждата от балансиран дебат

Докладът на СЗО поставя важни въпроси, но дебатът за никотиновите паучове не може да бъде едностранчив. Политиките в областта на общественото здраве работят най-добре, когато са прагматични, научно обосновани и насочени към реално намаляване на вредата.

Вместо противопоставяне и крайни позиции, фокусът следва да бъде върху това как да се ускори спадът на тютюнопушенето, като едновременно се гарантират строги правила, защита на непълнолетните и информиран избор за пълнолетните потребители.