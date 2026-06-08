Социалните мрежи вече не помагат да имаме приятели

Те се превръщат в средство за забавление и задълбочават изолацията на младите, предупреждават експерти

Миналата година хората по света са прекарвали всеки ден средно по 141 минути в тях, поколението Z още по-дълго - американските младежи отделят по пет часа

Ако лайковете на ваши съобщения в интернет намаляват и дори поздравленията за лични празници се топят, не унивайте и не търсете причина в себе си. Социалните мрежи вече не са това, което бяха. Те не свързват хората, а само ги забавляват.

Би Би Си публикува данни от проучвания в няколко държави, които показват, че

потребителите на социални мрежи прекарват все по-дълго в тях, но споделят по-малко

Във Франция например 49% са активни само от време на време.

Във Великобритания публикуващите редовно са намалели с 11% през последната година и също вече са около 50 на сто.

В САЩ спадът е още по-голям – цели 28 процента. 57% от американците казват, че използват социалните мрежи за забавление ежедневно, но само 33 на сто пускат в тях нещо свое. При поколението Z разликата е още по-голяма - 18% са активни, а 74 процента са просто наблюдатели на чуждо съдържание, което често е публикувано от непознати хора и с цел привличане на зрители и печалби.

“Обичам да гледам видеоклипове повече от снимки или съобщения. Изобщо не публикувам. Аз съм доста срамежлив човек. Стоя в моя балон. Гледам и това е всичко. Пазя своите реакции за себе си”, казва пред британската медия 16-годишният Килиан. Той се обучава за готвач, така че следи предимно клипове за готвене в ТикТок и ютюб.

Французойката Аурелия пък влиза в инстаграм всеки ден, за да се отпусне. “Следя един човек, когото много харесвам и който се занимава с интериорен дизайн. В момента е във Венеция. Обичам и животни, така че гледам много и от тях. Така работят социалните медии.

Кликваш върху банани и те ти дават банани”,

обяснява Аурелия. Тя почти се е отказала да публикува свои неща в инстаграм, защото не мисли, че някой от приятелите ѝ ще ги види, тъй като самата тя не достига до техни съобщения. Просто алгоритъмът на повечето социални мрежи вече е такъв, че ти предлага съдържание, от което вижда, че се интересуваш.

Има обаче и други причини. “Потребителите са станали по-осъзнати, че следите, които оставят в социалните медии, са завинаги. Затова някои не искат да поддържат повърхностни връзки в тях. Други пък се опасяват от критика, която може да ги нарани или да изглежда лоша в професионален аспект”, посочва клиничният психолог Ванеса Лало. Въпреки това тя смята, че хората не са спрели да публикуват, просто го правят по различен начин.

“В ТикТок например младите пускат много съдържание, но то е по-скоро забавен ремикс на съществуващ материал. Целта е да се разсмеят зрителите, а не да им се разказва за неща от живота”, обяснява Лало.

Затова тези, които търсят реално общуване с приятели, напускат платформи като инстаграм и фейсбук и се насочват към такива, които са специализирани за съобщения като уотсап.

“Има движение и към частни групи в инстаграм и снапчат, тъй като това са много по-интимни места, където не сте бомбардирани с реклами

и съдържание, създадено от инфлуенсъри”, казва френската психотерапевтка.

Консултантът по социални медии Мат Навара нарича случващото се разделяне на пазара. От една страна, се запазва някаква форма на общуване с познати хора, но от друга – основната среда се трансформира в нещо като телевизия, която се адаптира и се движи. Вместо обаче зрителите да държат дистанционното и да избират какво да гледат, това прави изкуствен интелект. Той анализира информацията, която те дават на платформата. Използва я за търговска печалба, а в замяна им предоставя безплатно съдържание, съобразено с техните очаквания.

“Така все по-често ви се предлагат неща от хора, които не следите, но може да харесате. А и машината не е предубедена към това дали те идват от професионален създател на съдържание, дали са от марка, или са от приятел. Ако види, че се задържате върху нещо, ще получите още такова. Просто с кого сте приятели, кого следвате, е станало по някакъв начин без значение”, казва Навара. Той добавя, че повечето интернет платформи имат инструмент да привключиш на “стари времена” и да виждаш и да споделяш съдържание единствено с хора, които горе-долу познаваш, но повечето потребители не го използват.

И мотивите са разбираеми. Смятат, че изключвайки се от информационния поток, изпускат пулса на деня. Онлайн пространството вече така доминира в реалния живот, че може да се окажеш в ситуация, когато всички говорят разпалено за нещо, което никога не си чувал, защото си решил да се ограничиш в своя интернет балон.

Освен това, когато всички са заети да се забавляват и да следят модерни създатели на съдържание, изведнъж се оказва, че нямаш голям избор за истинско общуване с приятели. А и ако все пак откриеш някого свободен, той едва ли ще иска да изостави бълбукащия шарен свят на социалните мрежи, за да слуша твоите терзания и въжделения. Затова експерти се опасяват, че промененото им използване ще задълбочи изолацията на младите хора, които

прекарват все повече време пред екрани,

а не в общуване на живо с връстници.

През миналата година хората по света са прекарвали всеки ден средно по 141 минути в социални мрежи, като за поколението Z времетраенето е още по-дълго. Американските младежи например отделят по пет часа. И причината е, че социалните мрежи са се превърнали не само в мощно средство за забавление, но и в основен инструмент за получаване на информация и пазаруване. Което означава, че потребителите им вече почти нямат причина да ги напускат.