74% от потребителите използват хранителни добавки с цел превенция

Над 50% от хората страдат от магнезиев дефицит

Хранителните добавки вече не се приемат само при конкретен здравословен проблем, а все по-често се използват за превенция, по-добро качество на живот и дълголетие. Около това мнение се обединиха водещи медицински специалисти и фармацевти на събитието „Здравето започва с грижа" на "Софарма".

"Заедно с правилния сън, хидратацията, храненето и движението хранителните добавки са важна част от медицината на дълголетието", заяви д-р Райна Стоянова - ендокринолог и председател на "Bulgarian Longevity Forum".

По думите на д-р Стоянова стареенето е биологичен процес, свързан със загуба на клетъчни функции, което налага съвсем нов подход към профилактиката и грижата за здравето. Сред най-сериозните предизвикателства пред застаряващото общество тя посочи деменцията, като прогнозите са броят на засегнатите в световен мащаб да достигне 115,4 млн. души през 2050 г.

Заедно с проф. Георги Момеков, декан на Фармацевтичния факултет на МУ-София, д-р Райна Стоянова представи изследване на Съвета за отговорно хранене в САЩ, според което 74% от американските потребители приемат хранителни добавки с цел превенция. Освен за подсилване на имунитета все повече хора ги използват за здравословно остаряване, повече енергия и по-добро качество на живот.

Проф. Георги Момеков СНИМКА: Софарма

Проф. Георги Момеков и д-р Райна Стоянова отчетоха и нарастващ интерес към добавки с натурален състав, както и към т.нар. функционални хранителни добавки, които влияят върху множество процеси в организма.

"Над 50% от населението страда от недостиг на магнезий, заради съвременния начин на живот", заявиха още специалистите. Те подчертаха, че минералът е ключов за производството на енергия, невромускулната функция и метаболитните процеси.

Недостигът на магнезий може да доведе до мускулни крампи, депресивни състояния и хронична умора, предупреди д-р Стоянова. Тя обърна внимание, че при приема на магнезий значение има не само количеството, но и формата, и бионаличността му, тъй като различните соли се усвояват по различен начин.

Д-р Мирослав Ненков СНИМКА: Софарма

Темата за мъжкото здраве също беше сред обсъжданите по време на събитието. Анестезиологът д-р Мирослав Ненков посочи, че близо 50% от мъжете между 40 и 70 години страдат от еректилна дисфункция, а един на всеки петима има понижено либидо. Той обвърза тези данни с демографската криза, намаляващата раждаемост в Европа и повишената средна възраст на родителите. Сред предпоставките за развитие на състоянието са понижената физическа активност, стрес, депресия, хормонални нарушения и тютюнопушене.

Рисковете от тютюнопушенето бяха разгледани от пулмолога д-р София Ангелова и кардиолога проф. Сотир Марчев. Те предупредиха, че дори ниският интензитет на пушене вдига риска от сърдечносъдови инциденти.

Д-р София Ангелова СНИМКА: Георги Палейков

По думите на д-р София Ангелова и проф. Сотир Марчев при пушачите рискът от миокарден инфаркт е между 2 и 4 пъти по-висок, а опасността от исхемичен инсулт е двойна. Над 3000 българи годишно се разболяват от рак на белия дроб, като преживяемостта остава ниска. Лекарите призоваха за много по-активна профилактика и ранна диагностика.

Проф. Сотир Марчев СНИМКА: Георги Палейков

Събитието „Здравето започва с грижа" се повежда ежегодно от „Софарма" - най-големият български фармацевтичен производител и лидер в инвестициите за здравеопазване у нас. С основаването ѝ през 1933 г. се поставя началото на фармацевтичното производство в страната. За това време "Софарма" се утвърждава като еталон за качество, стабилност, надеждност, прозрачност и грижа. А мисията на компанията е да осигурява ефективни решения за здравето, които носят позитивно въздействие в живота на всеки един човек без значение неговата възраст.

Събитието „Здравето започва с грижа" СНИМКА: Георги Палейков

Водеща на събитието беше Мария Силвестър СНИМКА: Софарма