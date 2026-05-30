Отлага се поевтиняването на сърдечни стентове и клапи и плащането от НЗОК за специални превръзки и катетри

Новите медицински изделия, които ще заплаща здравната каса, ще се забавят. Причината е, че досегашният Надзорен съвет на НЗОК не можа да се събере и да финализира процедурата за реимбурсацията им. Това ще трябва да направи новият състав на органа, който тепърва се сформира,1 съобщава Clinika.bg.

Процедурата за определяне на стойността, до която НЗОК ще плаща медицинските изделия за 2026 г., беше веднъж прекратена и повторно стартирана през февруари тази година. Тя трябваше да приключи в края на този месец с одобрението на заключителния протокол от провеждането й от Надзорния съвет на фонда, но заседание така и не се състоя. Поради тази причина процедурата ще се отложи за одобрение от новия надзор.

Така ще се отложи както заплащането на нови медицински изделия в болничната и извънболничната помощ. Ще се отложи и понижаването на цените на някои арткули, които касата е реимбурсирала досега. Във втората група влизат медициски изделия за спинална хирургия на торако-лумбалния отдел, по-ниски от предвидените в спецификацията след проведеното договаряне са и редица стентове, сърдени клапи и други.

Сред новите артикули в извънболничната помощ са медицински изделия за лечение на рани, превръзки, антисептичен разтвор, а в болничната помощ - катетри за пулсова аблация, мрежести стент-системи за каротидна протекция, роботизирани лапароскопски инструменти, вакуумни епруветки и други.

След финализиране на договарянето, е много вероятно да се изчака и приемането на новия бюджет на касата за тази година.