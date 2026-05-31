Ваксина с тройно действие срещу рак може да унищожи изцяло туморите при пациентите. Това показват безпрецедентни резултати от клинично проучване, които бяха оповестени от лекари, съобщава The Guardian.

В рамките на международно проучване, обхващащо 11 държави, ваксината била предложена на пациенти, чийто рак се е разпространил или е рецидивирал и чието заболяване не е отговорило на други лечения.

Ваксината, наречена amivantamab, е довела до намаляване на туморите при повече от една трета от пациентите, като драстични промени са наблюдавани в рамките на няколко седмици. При 15 от тях лекарите установили, че лекарството е унищожило туморите им напълно.

„Това са безпрецедентно силни реакции при пациенти, чието заболяване е станало резистентно както към химиотерапия, така и към имунотерапия. Това е група пациенти, за които възможностите за лечение са изключително ограничени, така че да видим такова ниво на полза е много впечатляващо", посочи Кевин Харингтън, професор по биологични терапии за рак в Института за изследване на рака в Лондон (ICR).

Харингтън, който е и консултант-онколог във фондацията „Роял Марсден" към Националната здравна служба (NHS), добави: „Това лечение има потенциал да помогне на хиляди пациенти всяка година."

Резултатите ще бъдат представени в неделя в Чикаго на най-голямата в света конференция по онкология - годишната среща на Американското дружество по клинична онкология (ASCO).

В проучването 102 пациенти с рак на главата и вратa, шестият по честота вид рак в света, получили ваксината. Туморите се смалили или изчезнали напълно при 43 пациенти, включително 28, чиито тумори се смалили значително, и 15, при които те били напълно излекувани.

Изследователите посочват, че ваксината е показала подобни резултати и при пациенти с рак на белия дроб. Amivantamab (амивантамаб), разработена от Johnson & Johnson, в момента се оценява в около 60 клинични проучвания, предимно за рак на белия дроб, но също и за колоректален, мозъчен и стомашен рак.

Интелигентната ваксина атакува рака по три начина. Тя блокира както EGFR (рецептор на епидермалния растежен фактор), протеин, който спомага за растежа на туморите, така и MET, път, който раковите клетки често използват, за да избегнат лечението. Тя също така помага за активирането на имунната система, за да атакува тумора.

Един от първите пациенти, които са се възползвали от нея, бил 56-годишният Карл Уолш, който през май 2024 г. билдиагностициран рак на езика. Той се е включил в проучването OrigAMI-4 в Royal Marsden през юли 2025 г.

„Първоначално бях лекуван както с химиотерапия, така и с имунотерапия, които за съжаление не дадоха резултат. Тогава ми беше препоръчано да участвам в клиничното изпитване OrigAMI-4. Сега съм в 17-ия си цикъл на лечение и съм много доволен от постигнатия досега напредък", споделя той.

За разлика от много други лечения срещу рак, амивантамаб се прилага под формата на малка инжекция под кожата, а не чрез интравенозна инфузия, което прави лечението по-бързо и по-удобно за пациентите и много по-лесно за прилагане в амбулаторни клиники.

Повечето странични ефекти от лечението, което се прилага веднъж на всеки три седмици, били леки до умерени, като по-малко от един на всеки 10 пациенти се наложило да преустанови лечението си.

„Сега се чувствам способен да водя нормален живот. Преди да започна проучването, имах затруднения да говоря правилно и ми беше трудно да ям заради подуването и болката. Откакто започнах лечението, подуването значително намаля, а нивото на болката ми се подобри значително. Вече не изпитвам същите странични ефекти, които засягаха живота ми по време на химиотерапията, споделя Уолш.

„Когато нещата бяха най-лоши, ядях супа, оризов пудинг, равиоли и спагети от консерва и много, много омлети, като всичко това се допълваше от три предписани хранителни млечни напитки на ден. Отслабнах доста. Още след два цикъла на лечението хранителният ми режим започна да се нормализира и след шест месеца вече се хранех нормално. Най-голямо удоволствие ми достави първият голям пържола. Говорът ми напълно се нормализира и на работа редовно говоря по слушалки без никакви проблем", споделя той.

Изследователите казват, че проучването им е било насочено към хора с рак на главата и шията, като не са били включени пациенти с орофарингеален плоскоклетъчен карцином, причинен от човешки папиломен вирус (HPV). Това е особено важно, според тях, тъй като раковите заболявания на главата и шията, които не са причинени от HPV, обикновено са по-трудни за лечение, което прави напредъка в тази група изключително важен.

Пациентите, получаващи амивантамаб, са живели средно 12,5 месеца след започване на лечението, въпреки че са имали форма на рак с много лоши резултати, след като стандартните лечения са престанали да действат.

"Това проучване показва как разработването на нови лечения чрез строги изследвания в областта на рака може да доведе до значими постижения, дори за пациенти с много ограничени възможности за лечение. Постигането на такова ниво на туморен отговор и обнадеждаващи резултати по отношение на преживяемостта при такава трудна за лечение група представлява значителна крачка напред", казва проф. Кристиан Хелин, изпълнителен директор на ICR.