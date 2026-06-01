Кетогенната диета може да предпазва от болестите на Алцхаймер и Паркинсон

Кетогенната диета, известна главно като метод за отслабване, може да осигурява защита и срещу редица невродегенеративни заболявания на мозъка, показва нов преглед на научната литература. Изследователи от Университета на Коимбра в Португалия са анализирали десетки предишни проучвания, изследващи връзката между диетата и заболявания като болестта на Алцхаймер, болестта на Паркинсон и болестта на Хънтингтън.

Кетогенната диета действа, като кара организма да изгаря мазнини вместо глюкоза за енергия - метаболитно състояние, известно като кетоза. Проблемите с обработката на глюкозата стоят в основата на редица мозъчни заболявания и екипът е стигнал до извода, че диетата има реален потенциал да повлияе върху тези състояния. Мозъкът при енергиен дефицит би могъл да използва кетоните като алтернативен енергиен източник - както е демонстрирано в проучвания върху болестта на Алцхаймер. Установено е също, че кетоните намаляват възпалението при животински модели на болестта на Паркинсон и множествена склероза, засилват клетъчния процес на самопрочистване, наречен автофагия, и стимулират развитието на чревни бактерии, свързани с по-добра мозъчна функция. „Кетогенната диета се е утвърдила като метаболитно ориентирана стратегия с потенциална превантивна и терапевтична значимост при невродегенеративни заболявания", пишат авторите в публикувания труд.

Изследователите признават обаче, че съществуват редица предизвикателства. Повечето от прегледаните проучвания са включвали животни, а не хора, поради което са необходими допълнителни клинични изпитвания. Кетогенната диета е и една от най-трудните за спазване, а при някои хора се свързва със запек, безсъние и висок холестерол. Предишни проучвания са установили, че в дългосрочен план тя може да увеличи риска от диабет тип 2 и сърдечни заболявания - недостатъци, които трябва да бъдат претеглени спрямо потенциалните ползи. „Съществени пропуски остават в разбирането на дългосрочните ефекти, безопасността и практичността на кетогенната диета в клинични условия", признават самите изследователи.

Новият преглед предлага актуална „моментна снимка" на научното разбиране по темата. Множеството разгледани проучвания предоставят солидни доказателства за връзката между кетогенната диета и по-добрата мозъчна функция, макар резултатите да не бива да се разглеждат изолирано. „Този преглед подчертава потенциала на кетогенната диета за лечение на невродегенерация въз основа на актуалните научни данни, като същевременно акцентира върху необходимостта от допълнителни изследвания", обобщават авторите,съобщи БГНЕС.