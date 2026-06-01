Лошият сън е свързан с нарастващ риск от рак при хора под 50-годишна възраст

Лошият сън може да е една от причините за глобалното нарастване на броя на хората под 50-годишна възраст, диагностицирани с рак, показват две мащабни проучвания, пише „Гардиън", цитиран от БТА.

Броят на по-младите хора с поставена диагноза рак е нараснал с близо 80 процента за три десетилетия. В световен мащаб случаите на рак с ранно начало са се увеличили от 1,82 милиона през 1990 г. до 3,26 милиона през 2019 г., докато смъртните случаи от рак сред хора в 40-те, 30-те или по-малко години са нараснали с 27 процента.

Експертите все още се опитват да разберат причините за това увеличение. Изследване, представено на най-голямата конференция за ракови заболявания в света – годишната среща на Американското дружество по клинична онкология в Чикаго – предполага, че нередовният сън при младите хора може да е един от допринасящите фактори.

Двете проучвания, ръководени от Центъра за борба с рака „М. Д. Андерсън" в Хюстън, Тексас – една от водещите организации за онкологични изследвания в света, анализират здравни данни на над 18 милиона американци на възраст между 18 и 50 години.

Изследователите установили, че хората с нарушени модели на сън са по-склонни да развият рак на дебелото черво, на гърдата, на матката или на яйчниците с ранно начало. В някои случаи при хора под 50 години с диагностицирано безсъние вероятността да развият рак в рамките на следващите пет години е била три пъти по-висока.

„Тези резултати показват, че нарушенията на съня може да представляват клинично значим и потенциално променим рисков фактор при оценката на риска от рак с ранно начало и заслужават допълнително проучване", посочват изследователите.

Установяването на причините за нарастващата честота на раковите заболявания сред по-младите в посочената възрастова група се е превърнало в глобален здравен приоритет. Повече от един милион души под 50 години умират от рак всяка година, сочи изследване, публикувано в списание BMJ Oncology, пише „Гардиън".

Експерти, които не са участвали в проучванията, се доверяват на резултатите, но подчертават, че са необходими още изследвания, за да се разбере по-добре връзката между безсънието и рака с ранно начало.

Клеър Кофлан, клиничен ръководител в организацията Bowel Cancer UK, заявява, че ракът на дебелото черво все още е по-разпространен сред хората над 50 години, но по света се натрупват все повече доказателства, че случаите при по-млади хора се увеличават.

„Все още не знаем точно защо се случва това, но изследователите смятат, че причините може да са свързани с генетични фактори и фактори, свързани с начина на живот", казва тя. „Заключението на това проучване, че безсънието може да е потенциален рисков фактор за ранно възникващ колоректален рак, би могло да ни помогне да разберем причините за това увеличение. Резултатите заслужават по-нататъшно изследване."

Д-р Дейвид Гарли, общопрактикуващ лекар и директор на Клиниката за по-добър сън в Бристол, Англия, казва, че влиянието на безсънието върху риска от други заболявания, включително рак, предизвиква все по-голям интерес.

Той обаче предупреждава, че проучванията са установили връзка, а не доказателство, че нарушенията на съня причиняват рак при хора под 50 години. Според него може да има няколко обяснения за тази зависимост.

„Възможни са причини, свързани с физиологичните промени, които настъпват при лош сън, но също така и с факта, че когато човек не се наспива, му е по-трудно да води здравословен начин на живот – често употребява повече алкохол и цигари, страда от затлъстяване, има по-малко физическа активност и т.н. Именно тези фактори може да водят до евентуалното повишаване на риска", казва д-р Гарли.

„Една от функциите на съня е възстановяването на имунната система. Все по-добре разбираме ролята на инфекциозните агенти за развитието на ракови заболявания. Така че, ако имунната ви система е отслабена, има логика рискът от някои видове рак да се увеличи. Но е възможно да е и обратното – човек вече да има рак, който все още не се проявява клинично и именно той да причинява промени в съня", отбелязва експертът.

Меган Уинтър, мениджър „Здравна информация" в организацията Cancer Research UK, казва: „Тези проучвания изследват дали може да съществува връзка между безсънието и някои видове рак при хора под 50 години, но са необходими още изследвания, особено такива, които проследяват хората за по-дълги периоди от време, преди да можем да направим окончателни заключения."

Междувременно, добавя тя, хората могат да намалят риска си от рак, като не пушат, поддържат здравословно тегло и се предпазват от прекомерно излагане на слънце.