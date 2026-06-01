Иванка Динева е новият изпълнителен директор на „Медицински надзор"

Иванка Динева СНИМКА: Пресцентър на Министерството на здравеопазването

Иванка Динева е назначена за изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор", съобщиха от Министерството на здравеопазването. Тя поема поста след освобождаването на досегашния директор д-р Атанас Атанасов, като от ведомството уточняват, че промените са свързани с усилия за ускоряване на дигитализацията и повишаване на ефективността в работата на агенцията.

Динева заема ръководната позиция с цел осигуряване на приемственост в дейността на институцията и продължаване на вече започнати административни и международни инициативи. Тя е била начело на агенцията и в предходен период – 2023 – 2026 г.

От Министерството на здравеопазването посочват, че сред основните приоритети в работата на новото ръководство ще бъде активизиране на международното сътрудничество в областта на донорството и трансплантациите, както и надграждане на партньорствата с европейски трансплантационни центрове. Особен акцент се поставя върху разширяване на възможностите за български пациенти за достъп до високоспециализирано лечение, включително белодробни трансплантации.

В този контекст от ведомството, че рокадата цели по-ефективна координация и по-добро управление на процесите в агенцията, както и ускоряване на ключови реформи в системата на контрола и надзора в здравеопазването.

