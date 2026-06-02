Смърт, пожари и потопи завладяват Европа

До края на май са регистрирани 341 случая на морбили в седем области у нас

До края на май са съобщени 341 случая на заболели от морбили, които са регистрирани в седем области на страната. Това съобщават на сайта си от Министерството на здравеопазването (МЗ). Най-много са случаите в област Враца - 188, показват данните. Болни са регистрирани и в областите Плевен - 93, Ловеч - 36, Монтана - 13, София-град - седем, Варна - трима, София-област - един.

От общия брой заболели от морбили 281 са деца.  Без ваксина срещу морбили заради ненавършена възраст или по други причина са 177 от заболелите. При 30 от болните имунизационният статус е неизвестен. При останалите има данни за извършена имунизация.

От началото на разпространението на заболяването в страната са приложени 37 893 ваксини срещу морбили, паротит и рубеола.

Първите случаи на морбили за тази година бяха съобщени през март.  В България имунизацията срещу морбили е задължителна, като ваксината се поставя след 13-месечна възраст и при навършване на 12-годишна възраст. 

