СЗО: Броят на предполагаеми случаи на ебола в Конго е спаднал до 116, а потвърдените са 321

Световната здравна организация (СЗО) съобщи, че в Демократична република Конго са регистрирани 321 потвърдени случая на ебола и 116 предполагаеми случая, което отбелязва значителен спад в броя на предполагаемите, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В Конго са регистрирани 48 смъртни случая, а шест души са се възстановили, съобщиха от СЗО. Конгоанските власти за първи път оповестиха новите данни за случаите вчера.

В Уганда са потвърдени още шест нови случая на ебола, с което потвърдените до момента случаи там стават 15, съобщи министерството на здравеопазването. Случаите са потвърдени от хора, които са били в контакт с други потвърдени заразени, написа министерството в изявление в Екс. Посочва се още, че до момента има двама изписани от болница, 12 хоспитализирани и един смъртен случай.

СЗО съобщи в петък, че в Конго има 906 предполагаеми случая на заразяване с щама „Бундибуджо“ на вируса ебола, включително 223 предполагаеми смъртни случая, които се разследват. По-късно генералният директор на Африканския център за профилактика и контрол на заболяванията Жан Касея заяви в авторска статия за „Файненшъл таймс“, публикувана в неделя, че се разследват над 1100 предполагаеми случая.

На въпроса защо най-новите данни показват значително по-малко такива случаи говорителят на СЗО Кристиан Линдмайер отговори, че данните сочат, че стотици случаи са били отхвърлени. „Те са били изключени или страдат от други заболявания, или пък просто са имали температура и нищо друго“, каза Линдмайер, и добави, че цифрите ще се променят с времето, тъй като хората все още се тестват.

Той допълни, че за предполагаем случай се счита всеки човек, установен чрез системите за наблюдение или потърсил медицинска помощ със симптоми в здравно заведение. Потвърдените случаи включват само онези, които са дали положителни резултати за ебола „Бундибуджо“.

Тестването беше предизвикателство при това огнище, тъй като първоначално по-често използваните тестове за ебола не откриваха щама „Бундибуджо“, за който няма одобрена ваксина, а капацитетът е ограничен.

Уебсайтът на Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ също посочи 116 предполагаеми случая и добави: „На 29 май Министерството на здравеопазването на ДР Конго актуализира общия брой на предполагаеми случаи, като премахна тези случаи, които са били отхвърлени след разследване, както и предполагаемите смъртни случаи, за които все още се очакват резултатите от текущото разследване.“

На 15 май Африканският център за профилактика и контрол на заболяванията съобщи за взрив от заболели от щама „Бундибуджо“, 17-ата епидемия от ебола в Конго, а СЗО бързо го обяви за международна извънредна здравна ситуация.