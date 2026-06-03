Проф. Георги Момеков: Отслабването с инжекции превръща хората в участници в опасен експеримент

Отслабването с инжекции, популяризирани в социалните мрежи, може да постави хората в ролята на участници в опасен експеримент. За това предупреди проф. Георги Момеков, декан на Фармацевтичния факултет към Медицинския университет – София, пред БНТ.

Според него все повече хора се доверяват на съвети от интернет, вместо да търсят мнението на специалисти, въпреки че става въпрос за медикаменти, които изискват медицинско наблюдение и редовно проследяване.

„Здравето не е забавление. Когато подобни продукти не са закупени от аптеката, никой не знае какво консумира", каза той.

Проф. Момеков подчерта, че препаратите, използвани за лечение на затлъстяване, не са просто „пептиди", както често се представят онлайн, а хормонални лекарства с комплексно въздействие върху организма.

Той обясни, че действието им не се ограничава само до намаляване на теглото. „Първо се индуцира усещането за ситост. Т.е. през деня намалява отварянето на хладилника. Второ, за някои от тях е установено, че намаляват възнаградителния стимул от хранене. Променя се времето за изпразване на стомаха и имат множество метаболитни ефекти."

По думите му част от тези медикаменти постигат впечатляващи резултати, като при някои пациенти ефектът се доближава до този на бариатричната хирургия. В същото време обаче терапията трябва да бъде внимателно контролирана заради възможните странични ефекти.

„Всичките лекарства имат нежелани ефекти. Лекарите в България вече имат огромен опит, но често се стига до консилиум и често се следят много параметри. Човекът ще бъде проследяван и то по отношение на телесен състав, защото когато губим тегло, кантарът е един измерител, коланът е друг измерител, функционалният ни капацитет е трети. Защото ни е важно, когато отслабваме, това да не е свързано със саркопения, т.е. с намаляване абнормно на мускулната маса и на функционалния капацитет на мускулатурата", добави професорът.

Експертът беше категоричен, че решенията за лечение и контрол на теглото трябва да се вземат единствено под лекарско наблюдение, а не под влиянието на тенденции в социалните мрежи.

„Здравето не е територия за експерименти, а решенията за лечение и контрол на теглото трябва да се вземат под лекарско наблюдение", заяви той.