Шведският пример за живот без дим

Знаете ли, че в Швеция смъртността от заболявания, свързани с тютюнопушенето, е с 39,6% по-ниска в сравнение със средното за Европейския съюз?*

Това е само една от впечатляващите статистики за скандинавската държава, които я правят първенец в борбата с тютюневия дим.

Шведският пример е ярко доказателство как правилни политики и разумен подход към бездимните алтернативи на цигарите могат да намалят значително и устойчиво тютюнопушенето.

Най-впечатляващият факт: само 5,4% от шведите пушат цигари ежедневно.**

Страната е близо до това да стане първата в света без тютюнев дим. Насоките на Световната здравна организация (СЗО) гласят, че изискването една държава да е "бездимна" е процентът на пушачи сред населението да е под 5 процента.

Европейският съюз (ЕС) е заложил пред страните-членки целта да станат „бездимни“ държави до 2040 г. За съжаление, освен ако не се случи драматична промяна, очакванията са, че повечето от тях трудно ще успеят в постигането на тази цел. Към момента средното ниво на пушачи за ЕС остава около 23%.

Швеция: Силата на статистиката

Честотата на раковите заболявания в Швеция е с 41% по-ниска от тази в останалата част на Европа. Това съответства на 38% по-ниска обща смъртност от рак.***

В 24 от останалите 27 държави членки на ЕС свързаната с тютюнопушене смъртност е два пъти по-висока в сравнение с Швеция, съотнесена към броя на населението.****

Швеция също така е страната в ЕС с най-нисък брой смъртни случаи, свързани с рак на белия дроб, съотнесено към броя на населението.*****

3,5 милиона живота могат да бъдат спасени през следващото десетилетие в Европейския съюз, ако и в други държави нивата на смъртност, свързана с тютюнопушене, паднат до тези в Швеция, посочват от организацията Smoke Free Sweden – глобална мрежа от специалисти по обществено здраве.*

Как го постигат шведите

Не чрез крайни регулации, забрани или отричане на всеки нов бездимен тютюнев или никотинов продукт, а чрез разумен и внимателен подход. Страната прилага строги регулации, но не разчита единствено на традиционните стратегии за превенция и програми за отказ от тютюнопушенето.

Швеция възприема политики за намаляване на вредата от тютюна, които имат за цел да насърчат пушачите, които не могат или не искат да се откажат напълно от никотинови продукти, да преминат към бездимни алтернативи. Сред тези политики са:

регулиране и облагане на бездимните алтернативи по начин, който отразява принципа: по-ниска вреда – по-нисък данък. Това дава на пушачите на цигари допълнителен мотив да преминат към бездимни алтернативи;

здравните власти информират пушачите за възможностите да намалят вредата от тютюна, когато не могат да се откажат напълно, и защо е по-разумно в тези случаи да преминат към бездимна алтернатива;

бездимните алтернативи са достъпни и се предлагат на пълнолетните потребители с разнообразие от концентрации на никотин, така че да отговорят на различните потребителски нужди.

А кои са „бездимните алтернативи“:

Нагреваеми тютюневи изделия – те се употребяват чрез устройства за нагряване на тютюн, при които е налице значително по-ниска температура от тази при горенето на цигара. При нагряване на тютюна се отделя аерозол, а не дим, който аерозол съдържа много по-малко и по-ниски нива на вредни вещества в сравнение с цигарения дим.

– те се употребяват чрез устройства за нагряване на тютюн, при които е налице значително по-ниска температура от тази при горенето на цигара. При нагряване на тютюна се отделя аерозол, а не дим, който аерозол съдържа много по-малко и по-ниски нива на вредни вещества в сравнение с цигарения дим. Електронни цигари, познати също като „вейпинг“ продукти – при тях няма тютюн, а се нагрява течност, в която е добавен никотин. Това отново става при температура, значително по-ниска от тази на горенето. Няма процес на горене и не се образува дим, а аерозол. Съществуват вейпинг продукти, които не съдържат никотин, а само овкусители. При тези с никотин, най-често той е извлечен от тютюневото растение.

– при тях няма тютюн, а се нагрява течност, в която е добавен никотин. Това отново става при температура, значително по-ниска от тази на горенето. Няма процес на горене и не се образува дим, а аерозол. Съществуват вейпинг продукти, които не съдържат никотин, а само овкусители. При тези с никотин, най-често той е извлечен от тютюневото растение. Никотинови паучове – продукти за орална употреба, които представляват малки пакетчета, съдържащи целулозни влакна, в които е добавен никотин. Поставят се между венеца и горната устна и освобождават никотин, който бавно се абсорбира чрез лигавицата на устата за около 30-40 минути. Няма горене и нагряване, не се отделят нито дим, нито аерозол.

Трябва да се подчертае, че бездимните алтернативи не са без риск, но научните данни показват, че те излагат потребителите и околните на по-малко вредни вещества и в тази връзка имат потенциал да носят по-малко вреда в сравнение с цигарите.

По примера на Швеция

Шведският опит показва, че свят без цигарен дим е възможен, когато е налице мисъл за обществото и се правят добре обмислени стъпки.

И ако този пример бъде последван, в идните години могат да бъдат спасени милиони животи.

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България.