Корейска туршия може да помогне за изчистването на микропластмасите от тялото

Популярната ферментирала храна кимчи може да помогне за изчистването на микропластмасите от тялото.

Учени в Южна Корея откриха, че пробиотична бактерия, открита в кимчи, може да помогне на тялото да изчисти малки пластмасови частици, преди те да могат да се натрупат в органите. В лабораторни тестове микробът, получен от кимчи, се е прилепил здраво към нанопластмасите дори при условия, предназначени да имитират човешкото черво, където други бактерии бързо губят хватката си.

Кимчи е традиционно корейско ястие, представляващо пикантни ферментирали зеленчуци. Най-често се приготвя от китайско зеле и репички

Световният институт по кимчи, финансиран от правителството изследователски институт към Министерството на науката и информационните и комуникационни технологии (ИКТ), обяви откритията си след проучване на щам млечнокисели бактерии, изолирани от кимчи.

Нанопластмасите са изключително малки пластмасови частици с размери по-малки от 1 микрометър (μm; една хилядна от милиметъра). Те се образуват, когато по-големи пластмасови материали се разграждат с течение на времето и могат да попаднат в тялото чрез храна и питейна вода. Тъй като тези частици са толкова малки, изследователите са загрижени, че те могат да преминат през чревната бариера и да се натрупат в органи, включително бъбреците и мозъка. Учените все още са в ранните етапи на намиране на биологични начини за намаляване на натрупването на нанопластмаси в храносмилателната система.

Пробиотикът Кимчи показва силно свързване с нанопластмаси

Изследователски екип, ръководен от д-р Се Хи Лий и д-р Те Уонг Уон от WiKim, се фокусира върху бактерия, получена от кимчи, наречена Leuconostoc mesenteroides CBA3656. Учените тестваха колко ефективно щамът може да се прикрепи към полистиролови нанопластмаси (PS-NPs), пише специализираното издание sciencedaily.com.

При стандартни лабораторни условия, щамът кимчи постигна ефективност на адсорбция от 87%, почти съответстваща на референтен щам, наречен Latilactobacillus sakei CBA3608, който регистрира 85%.

Разликата стана много по-забележима при условия, предназначени да наподобяват човешките черва. Скоростта на адсорбция на референтния щам спадна рязко до само 3%, докато щам CBA3656 поддържаше много по-силно ниво на свързване от 57%. Според изследователите това предполага, че бактерията, получена от кимчи, може да продължи да се прикрепя към нанопластмаси дори в среди, подобни на човешкия храносмилателен тракт.

Проучване върху мишки предполага повишено отделяне на нанопластмаси

Екипът също така тества пробиотика върху мишки без микроби. Мъжки и женски мишки, които получиха щам CBA3656, показаха повече от двойно количество нанопластмаси във фекалиите си в сравнение с мишки, които не получиха пробиотика.

Изследователите казват, че откритията показват, че бактерията може да помогне за отстраняването на нанопластмаси от тялото, като се свързва с частиците в червата и насърчава отделянето им.

Проучването допълва нарастващите доказателства, че микробите, открити във ферментиралите храни, могат да правят повече от това да подпомагат производството и храносмилането на храни. Учените казват, че тези микроорганизми биха могли да взаимодействат и със замърсители на околната среда в тялото.

„Замърсяването с пластмаса все повече се признава не само като екологичен проблем, но и като проблем за общественото здраве", каза д-р Сехи Лий, водещ изследовател на изследването. „Нашите открития показват, че микроорганизмите, получени от традиционни ферментирали храни, биха могли да представляват нов биологичен подход за справяне с това нововъзникващо предизвикателство. Ще продължим да разширяваме научната стойност на микробните ресурси на кимчи, за да допринесем за решенията за общественото здраве и околната среда."