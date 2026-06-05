НЗОК заплаща пълен пакет медицински услуги на децата до завършване на средно образование

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Родителите да не забравят за ваксините! Всички задължителни имунизации до 18 години са напълно безплатни, няма дори потребителска такса

Всички деца до навършване на 18 г. или до завършване на средното си образование се осигуряват изцяло за сметка на държавния бюджет.

Така независимо от социалното и финансовото състояние на родителите всяко дете има право на пълния пакет от медицински услуги, предоставяни от Националната здравноосигурителна каса. Безплатните здравни услуги включват задължителни профилактични прегледи, имунизации, консултации с педиатър и специалисти, както и извънболнична помощ. Децата имат право на прегледи при личен лекар, ехографии и изследвания, покрити от касата, за гарантиране на детското здраве.

Профилактични прегледи: НЗОК заплаща редовни профилактични прегледи при личния лекар, които включват измерване на ръст, тегло, слух, зрение и общо развитие.

Имунизации: Всички задължителни ваксини съгласно имунизационния календар на Република България са безплатни и се осигуряват чрез НЗОК.

Специализирана помощ: При нужда от специалист (педиатър, офталмолог, кардиолог и др.) личният лекар издава направление за консултация или провеждане на съвместно лечение, с което прегледът е безплатен.

Детска стоматология: Покриват се специфични дейности, включително профилактични прегледи и лекуване на кариеси при деца до 18-годишна възраст.

Извънболнична помощ: НЗОК поема разходите за медико-диагностични изследвания (кръв, урина и др.) при наличие на талон от лекар.

Какво трябва да направите за здравето на вашето дете?

Избор на личен лекар - родителите имат право да изберат личен лекар, който ще се грижи за здравето на детето им, като попълнят специална регистрационна форма.

НЗОК се грижи за здравето на всяко дете чрез специално разработената програма "Детско здравеопазване". Тя се изпълнява от личния лекар на детето или от лекар специалист по детски болести. Програмата определя всички профилактични дейности, които са задължителни при наблюдението на растежа и развитието на детето от раждането до 18-годишната му възраст, а именно:

Здравеопазване за новородени до 1 месец: до 28-ия ден от раждането детето се посещава в дома от личния му лекар. Първият преглед се извършва до 24 часа след изписване от лечебното заведение. НЗОК заплаща за здравни грижи, осъществявани в дома от медицински сестри или акушерки до 2 посещения в първите 6 месеца.

Здравеопазване за деца от 1 месец до 1 година: Провеждат се месечни прегледи, включващи анамнеза и подробен статус, измерване на ръст, тегло и оценка на психическото развитие. Извършват се клинични изследвания за дисплазия на тазобедрените стави, ехографско изследване на отделителната система и преглед за ранно откриване на вродена или наследствена очна патология. Медико-диагностични изследвания на кръв и урина се правят два пъти годишно.

За деца от 1 до 2 г.: 4 прегледа годишно с измерване на основните показатели за растеж и развитие.

За деца от 2 до 7 г.: 2 прегледа годишно. На 5 г. се включва оценка на зрителната острота. Изследват се хемоглобин и чревни паразити.

За деца от 7 до 18 г.: един задълбочен преглед годишно с измерване на артериално налягане, оценка на физическото развитие, изследване на зрителна острота и цветоусещане. На определена възраст се изследват кръвна захар, холестерол и триглицериди.

Не забравяйте ваксините - те гарантират здравето на децата ви!

Личният лекар провежда всички задължителни имунизации и реимунизации съобразно имунизационния календар на Република България. Той уведомява родителите за вида и датата на поредната ваксина. Всички задължителни имунизации на деца до 18 години са напълно безплатни.

За прегледите и задължителните имунизации на децата до 18-годишна възраст не се дължи потребителска такса.

Кои са прегледите и ваксините, кога се правят, от кого и къде - повече подробности – на линка https://plusmen.bg/

Ако детето има нужда от болнично лечение

Основни аспекти на болничното лечение на деца по НЗОК:

За прием в болнично заведение е необходимо направление за хоспитализация, издадено от личен лекар или специалист. Децата до 18 г. са освободени от потребителска такса за престой в болница. НЗОК заплаща болничния престой на придружител (родител), ако детето е под 7 г. или ако се прецени, че е необходимо. Всички лекарства и медицински изделия, включени в клиничната пътека, са безплатни за пациента.

При тежки заболявания, които не могат да бъдат лекувани в България, НЗОК може да одобри лечение в чужбина.

Какви дентални дейности се полагат на децата по линия на НЗОК?

Пакетът за лица до 18 г. включва четири лечебни дейности годишно, включително до две лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб.

За лица до 18 г. НЗОК осигурява:

един безплатен обстоен преглед годишно - НЗОК заплаща 16,76 евро;

обтурация (пломба) с химичен композит, изцяло покрита от НЗОК на стойност 45,67 евро, няма доплащане;

екстракция на временен зъб с анестезия – НЗОК заплаща 18,35 евро, няма доплащане от пациента;

екстракция на постоянен зъб с анестезия – НЗОК заплаща 45,67 евро, няма доплащане от пациента;

лечение на пулпит/периодонтит на временен зъб – НЗОК заплаща 24,58 евро, пациентът заплаща 2,40 евро;

лечение на пулпит/периодонтит на постоянен зъб – НЗОК заплаща 79,27 евро, пациентът заплаща 3,07 евро.

Денталната помощ в тази възрастова група може да бъде оказана както от общопрактикуващ лекар по дентална медицина, така и от лекар специалист по детска дентална медицина, като достъпът е свободен, без да е необходимо насочване с направление.

НЗОК осигурява и специализираната хирургична дентална помощ до 18 г.

специализиран обстоен преглед - безплатен за пациента, НЗОК заплаща 17,95 евро;

инцизия в съединителнотъканни ложи, включително анестезия - НЗОК заплаща 21,26 евро, пациентът - 1,53 евро;

екстракция на дълбоко разрушен зъб с анестезия - НЗОК заплаща 51,56 евро, пациентът заплаща 2,56 евро;

контролен преглед след извършена инцизия или екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб - НЗОК заплаща 5 евро, пациентът заплаща 0,41 евро.

Аз съм Анастасия Ингилизова

Знаете ли какво всъщност се полага на детето ви, когато е болно?

Плащате ли за нещо, което не трябва?

Кога последно го заведохте на профилактичен преглед?

А знаете ли кои изследвания и ваксини са напълно безплатни?

Къде да намерите точна и сигурна информация за всичко това?

Отговорите ще откриете на сайта и в социалните мрежи на НЗОК.

"НЗОК за теб" – последвай здравето!