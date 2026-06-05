60% от нашия имунитет се изгражда в дебелото черво, а който владее имунитета, ще овладее света

Здравият стомах означава здрава психика и полова система

Изолирахме Lactobacillus bulgaricus DWT1 - първия в света щам от воден произход, и го патентовахме в САЩ

- Медицината на дълголетието става все по-популярна напоследък. Д-р Петрова, колко е важно храненето, за да живеем по-дълго?

- Храната и въздухът са двете основни неща, които са важни за нашето дълголетие и за нашия нормален начин на живот във физическо и психическо благополучие. Още Херодот пише, че траките по нашите земи употребяват йогурт, така нареченото "здраво мляко" на тракийски. Това са първите писмени сведения за здравословни ефекти на храна - нашият йогурт.

Доста по-късно през 1902 - 1903 година тогавашният директор на Института "Пастьор" в Париж и носител на Нобелова награда Иля Мечников пътува по нашите земи. В етюдите си пише, че старостта е болест, която може да се лекува. Според него дългият живот на българските селяни се дължи на употребата на млечнокисели продукти, съдържащи специфичната българска бактерия. Две години по-късно д-р Стамен Григоров открива и регистрира първия щам на Lactobacillus bulgaricus в българското кисело мляко.

- С медицината за дълголетието се говори все повече и за хранителните добавки. Помагат ли за по-дълъг живот те и как да изберем подходящата формула?

- Хранителните добавки са храни по смисъла на Закона за храните, които имат определени полезни ефекти върху човешкото здраве. Това са растителни екстракти, масла, пробиотични микроорганизми, микроелементи, минерали. Хранителните добавки просто ни връщат към стария начин на живот с по-естествени продукти.

Живеем във века на химията - това са последствията от ХХ век, в който тя се развиваше. Химията е навсякъде днес, но вече имаме и психическа зависимост към електронните устройства. Водим доста изолиран начин на живот и си купуваме хранителни продукти с етикети с по шест реда химични вещества. Това води до тежка дисбактериоза на дебелото черво, която нарушава имунитета. Същата е и ситуацията със синтетичните медикаменти. Всички в света се борим за имунитет. А който владее имунитета, ще овладее света.

Докато екипите на Илон Мъск инвестират милиони, за да създадат имуностимулатори в Космоса, ние в България вече разполагаме с този дар от природата тук, на Земята.

Още през 1902 година статистиката в България е 4 на 1000 столетника

Никъде по света няма толкова малко население с такава наситеност на столетници и дълголетници. Трябва да обърнем внимание на хранителните добавки.

Фармацията навлезе дълбоко в нашето ежедневие. Боли ни зъб - взимаме нещо за обезболяване. Добре, но защо той ни боли? Защо ни боли коремът? 70 - 80% от населението в момента е с колитни оплаквания в резултат на приема на химични вещества, които се използват за консервация и за удължаване срока на годност на хранителните продукти. Това води до нарушаване на микробиома на дебелото черво, тоест превес на патогенните и условно-патогенните спрямо пробиотичните бактерии. А нашето дебело черво, както казва и учителят Дънов, е нашият втори мозък. 60% от нашия имунитет се изгражда в дебелото черво. Здравето на дебелото черво определя нашето физическо и психическо благополучие.

- Обаче голяма част от хората си представят витамини, когато говорим за хранителни добавки. Защо е важно да приемаме пробиотик?

- Важни са и микроелементите и минералите, но пробиотиците са в основата на микробиома. Когато е нарушен нашият микробиом, ние не можем да усвоим правилно микроелементите, витамините и минералите, дори да ги приемаме като хранителни добавки. Това оказва съществено влияние върху много ензимни процеси в организма.

Когато нашият микробиом е здрав, ние си отваряме вратата към дълголетието

С нарушен микробиом не можем да усвояваме цинка, който участва в над 300 метаболитни процеса, включително и образуването на енергията в нашия организъм. Не можем да резорбираме и магнезия, който има съществено влияние върху развитието на централната нервна система. Също така и витамините, които влияят на кожата, централната нервна система, сърдечносъдовата система и т.н. Тоест , първото условие е да оздравим нашия микробиом.

- Интересен факт е, че киселото мляко с български пробиотик се произвежда и в Япония. И дистрибуцията там наистина е успешна, защото са широкоизвестни ползите от пробиотика. Бихте ли разказали повече за тях?

- През 1972 г. България сключва международен договор с Япония, с който азиатската страна получава ежеседмично една голяма стъклена ампула с Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Така Япония и до днес произвежда милиарди кофички кисело мляко, които отскоро изнася и за Китай. Японците знаят за полезните свойства на пробиотика и го консумират, понеже раковите заболявания там не са рядкост.

Lactobacillus bulgaricus е подвид Lactobacillus. В този подвид има различни щамове. Те се различават помежду си, както хората се различават един от друг. Съществуват т. нар. производствени щамове, с които се произвежда киселото мляко. Те са полезни за нашия организъм, но имат ограничени здравни ефекти. А има и щамове, които са предназначени повече за хранителни добавки.

През 2011 г. с екипа изолирахме първия в света щам от воден произход - Lactobacillus bulgaricus DWT1 и го патентовахме в САЩ. Това е единственият патент в Югоизточна Европа в областта на биотехнологиите.

- Какво означава това за потребителя? Какви са здравословните ползи от Lactobacillus bulgaricus DWT1?

- Означава здраве и дълголетие. Много обичам усмихнатите очи на хората, които са със здравословни проблеми и се чувстват добре след приема на Lactobacillus bulgaricus DWT1. Една от ползите на пробиотика е антитуморният ефект. Наш партньор е професор Палок Айк, декан на Биологичния факултет към департамента по ядрена енергетика на Индия. Той доказа експериментално в жив организъм и в епруветка по шест различни генетични механизма, че този щам от воден произход

намалява туморния растеж

заедно с класическата медицина - оперативно лечение, химиотерапия, биотерапия и т.н. Приложението на пробиотика като хранителна добавка намалява страничните ефекти от химиотерапията и подобрява качествотона живота.

Lactobacillus bulgaricus DWT1 означава и силен имунитет. Изследвахме това по време на Ковид епидемията заедно с Медицинския университет в Плевен и Родилното отделение на Окръжна болница - София. Установихме, че този щам намалява цитокиновата буря, тоест влияе върху клетъчния имунитет. Цитокините бяха основният проблем при Ковид епидемията.

Щамът модулира клетъчния имунитет, увеличава килърите, които убиват вирусните клетки

Ковид е пример за влиянието на този щам върху вирусни и бактериални инфекции. В Окръжна болница за този период минаха 9 бременни жени с Ковид, които родиха живи и здрави деца. Бременността им премина без усложнения, а бебетата бяха с отрицателни тестове за вируса.

В Плевен изследвахме влиянието на щама над вече заразени с коронавирус пациенти. В групата от 50 човека, приемащи пробиотика, нямаше нито интубиран пациент, нито починал.

- Щамът на пробиотика Lactobacillus bulgaricus DWT1 се използва предимно превантивно или по-скоро при вече възникнал проблем?

- Аз и семейството ми приемаме този щам, откакто го открихме през 2011 г. Пробиотиците са начин на живот. Внуците ми приемат Lactobacillus bulgaricus DWT1 от първия им ден на раждането. Сега са на 8 и на 14 години

и никога не се е налагало да приемат антибиотик

Кръстница съм на една млада жена, тазгодишна абитуриентка, която също не е приемала антибиотик през целия си живот. Първата дума, която каза Николета, беше "пробиотик".

- Тоест казвате, че той е подходящ за ежедневна и продължителна употреба?

- Той е подходящ за ежедневна и продължителна употреба. Защото при възникване на заболяване или при образуване на повече туморни клетки, ако имунитетът е здрав, той се справя с тях. А всеки човек образува туморни клетки. Lactobacillus bulgaricus DWT1 е дар от Бога и начин на живот. Той е една магистрала към дълголетие.

- А има ли подходящ сезон, период от годината, в който да се започне приемът на пробиотика?

- Всеки сезон е подходящ. Нашите баби и дядовци са живели толкова дълго в началото на ХХ век, защото ежедневно са закусвали с истинско българско кисело мляко. Днес не знаем какво точно се продава в магазините.

- Говори се все повече за това как домашните проблеми влияят и емоционално на човека. В този контекст може ли пробиотикът да има положително действие и върху психичното здраве?

- В последните години възникна понятието психобиотик. Това са пробиотични микроорганизми, които, подобрявайки микробиома на дебелото черво, подобряват и психиката. Бащата на стомашната физиология д-р Уилям Бомонт пише, че пациентите му с тежки стомашно-чревни заболявания са агресивни и с нарушена социална адаптация. Съвсем наскоро изследване на Медицинския университет в Манхайм доказа, че депресията, паникатаките и тревожността се дължат на невровъзпаление, за което са виновни цитокините. Тоест, както нашата борба с вирусните заболявания, така и нашето справяне с психиката е на базата на цитокините и на възпаленията. Когато ние оздравим дебелото черво и настаним добър микробиом с пробиотични микроорганизми, ние можем да повлияем върху психиката.

Съвместно с Военноморското училище изследвахме екипажа по време на четири антарктически експедиции. Тези мъже са подложени на екстремални условия и изолация в продължение на 150 дни. Едната половина от тях приемаше висока доза от нашия щам Lactobacillus bulgaricus. Резултатите показаха, че този щам ефективно намалява депресията, подобрява физиологичния сън и поддържа нормални нива на кортизола.

- Има ли влияние пробиотикът върху женското здраве?

- Най-новото ни изследване обхвана бременни жени с вулвовагинална кандидоза. Около 40% от бременните развиват тази инфекция, като основният източник е микробиомът на дебелото черво. Резултатите ни показаха, че при прилагане на Lactobacillus bulgaricus DWT1 симптомите се облекчават значително още на четвъртия ден. Пациентките на тази хранителна терапия нямаха рецидиви и нито един случай на преждевременно раждане, докато в групата на традиционно лечение този процент достигна до 15%.

- Всеки сезон от годината крие своите специфични рискове за здравето - от летните стомашни вируси до зимния спад на имунитета. Какви решения ни дава Lactobacillus bulgaricus DWT1?

- За летния сезон пробиотикът е ефективно решение срещу пътническата диария, която се появява при среща с нови патогени и промяна в чревния микробиом. Важен е и за жените, тъй като химикалите в басейните често водят до проблеми с половата система. Но ползите са целогодишни - през зимата, укрепвайки микробиома на дебелото черво, пробиотикът подсилва имунитета. Щамът Lactobacillus bulgaricus DWT1 е ключът към физическо и психическо здраве през цялата година.

Д-р Даниела Петрова завършва Медицинския университет - Варна, през 1991 г. Специализира токсикология. Има десетки научни публикации и е автор на 12 патента. Тя е основател и управител на фирма „Дафлорн" ООД, която произвежда пробиотични формули „Лактера", притежаващи единствения американски патент в Югоизточна Европа в областта на биотехнологиите.