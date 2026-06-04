Уганда обяви нов случай на ебола, епидемията в Африка се разраства

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Министерството на здравеопазването на Уганда съобщи, че е потвърден нов случай на ебола в страната, като добави, че става въпрос за конгоански гражданин, предаде Ройтерс.

С това общият брой на регистрираните инфектирани с тежкото заболяване лица в Уганда, достигна 16. Към момента 13 от тях са настанени на болнично лечение, двама вече са изписани, а един от заразените е починал.

Междувременно властите в Демократична република Конго съобщиха, че местни жители са атакували специализиран екип, който е погребвал тялото на починал от ебола. Инцидентът е станал в понеделник в контролирания от бунтовници град Катана, в провинция Южно Киву.

В изявление на министерството на здравеопазването се посочва, че екипът е извършвал "безопасно и достойно погребение", спазвайки строг протокол за предотвратяване на разпространението на заболяването. След като екипът е бил прогонен, тялото на починалия пациент е било взето от местни жители. Здравното ведомство предупреждава, че това изключително опасно деяние може да предизвика нови огнища на инфекцията, цитира БТА.

Засега не е ясно каква е причината за нападението.

В ДР Конго има потвърдени 363 случая на ебола, откакто на 15 май в страната бе обявена 17-ата поред епидемия от това заболяване, като жертвите до момента са 62.

Здравните власти днес съобщиха за 19 новорегистрирани случая. Инфекциите вече са разпространени в 17 от 36-те здравни зони в провинция Итури