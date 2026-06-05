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Проф. Ива Христова: 85 са случаите на лаймска болест у нас

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Проф. Ива Христова КАДЪР: БНТ

85 са случаите на лаймска болест в страната до момента, каза директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова пред БНТ. Заболяемостта се движи в рамките на миналогодишната, допълни тя, когато заболялите са били 82-ма.

Обичайно е месец май да бъде с най-високата активност на кърлежите, които ще останат активни, докато времето стане много сухо и много горещо.

"В тези проливни валежи няма да са много активни. Но веднага след като така спрат валежите и светне слънчицето, те веднага ще се раздвижат, защото са гладни и трябва да си търсят прехрана. А въпросът е, че точно пролетта за тях се създават най-добрите условия. Да не е прекалено студено, нито прекалено горещо. Да не е сухо, но да не е твърде мокро. Така, че точно в момента и действително нарастват случаите на ухапани от кърлежи. Нарастват и случаите на заболявания, предавани с тях. Но заболяемостта се движи в рамките на миналогодишната", каза тя. 

Лаймската болест се лекува изцяло, особено ако бъде хваната още в първия й стадий, допълни проф. Христова. Във втория стадий ефектът от лечението е около 90%. Има и трети стадий, когато болестта вече е хронична.

Друга болест, разпространявана от кърлежите, е марсилската треска:

"Тук имаме висока температура, тежко протичане, след което следва оздравяване. Тук няма хронифициране. Да, може да има и усложнения, но това е остро заболяване."

Има леко намаление на заболелите от варицела в страната, каза още проф. Ива Христова.

"Те вече са 400-500 при 700-800 през последните месеца - два. При скарлатината вече има 50-60 заболяли на седмица, но броят им се движи в рамките на предишните години", обясни тя, 

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Проф. Ива Христова КАДЪР: БНТ

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