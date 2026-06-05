Подуправителят на НЗОК: Не се страхувам работата ми да бъде проверявана във всеки един момент

„В последните дни отново съм обект на политически внушения, които не се опират на факти. Затова ще бъда ясен – ще говоря само с проверими обстоятелства. Стремежът да бъде компрометирана работата ми в НЗОК не е от вчера", пише в своя позиция проф. Момчил Мавров – подуправител на НЗОК.

„Временното ограничаване на част от правомощията ми беше административна мярка. Бяха разпоредени и проверки. След тяхното приключване правомощията ми бяха напълно възстановени. Не са установявани нарушения и нередности в моята работа. Това е фактът – всичко останало са интерпретации", пише още той.

„Опитите всичко това да се представя като доказателство за нарушения или зависимости са политическа спекулация. Не се страхувам работата ми да бъде проверявана във всеки един момент - това е част от прозрачността, за която винаги съм настоявал", допълва Мавров.

Позицията на Момчил Мавров идва, след като "Демократична България" внесе искане за освобождаване му като подуправител на НЗОК.

Той допълва, че е получил „широко признание за редица постигнати от мен резултати за реформиране на системата" и изброява, че са разкрити над 600 несъществуващи болнични легла и установени системни несъответствия в отчетността на болничната помощ, изнесени са данни за съмнителни хоспитализации и потенциални злоупотреби, разкрити злоупотреби, свързани със заплащане на неизпълнени поръчки и др.

„Работата ми винаги е била водена от един принцип - пациентът и общественият интерес са над всичко. Останалото е шум, политически интерпретации и удобни внушения. Аз се придържам към резултатите. Те са проверими", казва още подуправителя на НЗОК.