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СЗО обяви шестмесечен план за борбата с ебола на стойност 518 млн. долара

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Генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус

Ръководителят на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус обяви, че вече е изготвен шестмесечен план за борба с разпространението на ебола, за чиято реализация ще бъдат отделени 518 млн. долара, предадоха Ройтерс и БТА. 

"Не започваме от нулата, този план се основава на предишни епидемии и на здравни кризи от последните години", заяви Тедрос. 

В борбата с разпространението на опасното заболяване ще се включат и Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията. 

Осъществяването на плана започва още този месец и ще продължи до ноември. 

"Борбата с ебола изисква политическа ангажираност, устойчиво финансиране и доверие при ангажирането на местните общности", добави ръководителят на СЗО.

 

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Генералният директор на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус

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