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https://www.24chasa.bg/zdrave/article/22989760 www.24chasa.bg

САЩ отпуска близо 38 млн. долара за борбата с епидемията от ебола

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Според Световната здравна организация настоящото огнище на ебола в Демократична република Конго е довело до 344 потвърдени случая на заболяването и 60 смъртни случая

САЩ ще отпуснат близо 38 милиона долара допълнително финансиране за усилията си в борбата с епидемията от ебола, с което общият размер на пряката американска помощ по тази линия досега надхвърля 200 милиона долара, съобщи Държавният департамент на САЩ в публикувано днес изявление, цитирано от Ройтерс. 

Ведомството не уточнява как точно ще бъдат изразходвани средствата, но посочва, че работи в тясно сътрудничество с Центъра за контрол и превенция на заболяванията на САЩ, както и с властите в Демократична република Конго и Уганда, за гарантирането на "бърз и всеобхватен отговор“ на епидемията от ебола.

Според Световната здравна организация настоящото огнище на ебола в Демократична република Конго е довело до 344 потвърдени случая на заболяването и 60 смъртни случая, информира БТА. 

Държавният департамент на САЩ съобщи още, че американски граждани, които са били изложени на риск от заразяване с вируса, но не проявяват симптоми, ще бъдат поставяни под карантина в Кения в специално съоръжение, което САЩ изграждат.

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Според Световната здравна организация настоящото огнище на ебола в Демократична република Конго е довело до 344 потвърдени случая на заболяването и 60 смъртни случая

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