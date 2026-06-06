Епидемията от ебола в Конго може да е от мащаба на западноафриканската от 2014 г.

Моделите на сценариите на Американския център за контрол и профилактика на заболяванията показват, че без енергични мерки в сферата на общественото здраве епидемията в ДР Конго от щама на ебола "Бундибуджо" може да се изравни по мащаб и дори да задмине западноафриканската епидемия от болестта от периода 2014 – 2016 г., съобщи Центърът, цитиран от Ройтерс.

Центърът е публикувал три Седмични доклада за заболеваемостта и смъртността от епидемията, отчасти за да мобилизира ресурсите на международната общност, заяви на брифинг д-р Сатиш Пилай, ръководител на експертната група на Центъра, отговаряща за реакцията на епидемията от ебола, предава БТА.

Потвърдените случаи на заразяване от началото на епидемията в Конго са 344, а смъртните случаи са 60, по данни на Световната здравна организация.

Моделираните сценарии, при които само малък брой пациенти биват достатъчно добре изолирани, показват, че епидемията може да стане една от най-големите, документирани някога, каза Джейсън Ашър, директор "Епидемични прогнози и анализи" в Центъра.

Държавният департамент на САЩ преди това съобщи, че американските граждани, които са имали контакт с вируса, но не проявяват симптоми, ще бъдат карантинирани в Кения в специализиран обект, който в момента се строи.

Също вчера американското правителство обяви, че ще предостави още 38 милиона долара за борба с ебола. С тази сума общият размер на средствата за пряка финансова помощ, отпуснати дотук от Вашингтон, ще нахдвърли 200 млн. долара, посочи Държавният департамент. Оттам не уточниха как ще бъдат изразходвани парите, но добавиха, че работят в тясно сътрудничество с Американския център за контрол и профилактика на заболяванията, а също и с Конго и Уганда за "бърз и цялостен отговор" на епидемията.