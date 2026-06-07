Малки деца развиват обсесия за "перфектна кожа", борят бръчките с агресивна козметика

Експертите единодушни – продуктите против стареене нямат място във всекидневието на децата

Ретинол, серуми и бюти рутини с 10 и повече стъпки вече не са запазена марка на възрастните. Все повече деца на възраст между 8 и 14 години посягат към агресивната козметика, предназначена за зрялата кожа, а специалисти предупреждават, че стремежът към „перфектен външен вид" може да остави трайни последици както върху кожата, така и върху психиката им.

Италианският дерматолог проф. Джовани Дамяни въвежда термина „козметикорексия" – нездравословна обсесия по постигането на „безупречна кожа" още в ранна възраст. В свое изследване той установява, че деца между 8 и 14 години прекарват часове в гледане на видеа за грижа за кожата и използват до 10 различни козметични продукта дневно, пише Би Би Си.

Според дерматолози и психолози тази тенденция поражда сериозни опасения. Все повече деца използват продукти, създадени за възрастни, включително такива с активни съставки против стареене като ретинол. Специалистите предупреждават, че детската кожа няма нужда от подобни продукти и те могат да предизвикат раздразнения, екземи, алергии и дори трайна чувствителност.

Според експерти социалните мрежи засилват натиска върху момичетата да изглеждат съвършено още от ранна възраст. Ако преди козметичната индустрия е била насочена основно към жени на 30 и 40 години, днес същите послания достигат и до деца.

Психолозите предупреждават, че подобно съдържание може да изкриви представата на младите хора за външния им вид. Самооценката им започва да зависи от харесванията и коментарите в интернет, а стремежът към идеализирани образи, често създадени с филтри и изкуствен интелект, може да доведе до тревожност и проблеми с възприемането на собственото тяло.

Междувременно регулатори в Европа вече започват проверки на козметични компании заради предполагаемо използване на млади инфлуенсъри и скрити маркетингови практики, насочени към деца и тийнейджъри.

Експертите са единодушни в едно – добрата хигиена на кожата е важна, но сложните бюти режими и продуктите против стареене нямат място във всекидневието на децата. Най-големият риск не е само за кожата им, а за начина, по който започват да възприемат себе си още от най-ранна възраст.