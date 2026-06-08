Пациенти сигнализират за липсващо лекарство за разреждане на кръвта по аптеките

Пациенти трудно намират животоподдържащ медикамент за разреждане на кръвта при тромбоза. Лекарството липсва в аптечната мрежа, а според пациенти проблемът е национален. Това стана ясно от репортаж по Би Ти Ви.

За случая разказва Ромелия Грозданова от Перник, която приема медикамент за разреждане на кръвта заради венозна тромбоза и кардиологични проблеми. От началото на годината обаче откриването му в аптечната мрежа става все по-трудно.

„Лекарството ми е назначено от кардиолог и съдов хирург. Преди 2 години и половина направих флеботромбоза. Имам и кардиологични проблеми, аз съм с един бъбрек след нефректомия. Става въпрос за Еликвис от 5 мг. Аз мисля, че той е животоспасяващ, касае се за тромбози, инсулти, инфаркти. Това не е проблем само в нашия град, това е национален проблем", казва Ромелия Грозданова.

Всеки месец жената обикаля по няколко аптеки в търсене на необходимото ѝ лекарство. Преди дни моли приятелка да ѝ го купи и изпрати от град Левски.

„Всеки месец аз изпитвам притеснение и изпадам в някакъв ужас, когато дойде датата да го търся, защото знам, че винаги ще бъде в отказ. Една опаковка е за месец, но те се изписват на тримесечие от личния лекар. Всеки месец си в процес на търсене. Като го получат в аптеките, аз вече може да съм изпуснала срока на рецептата. Тази рецепта ми се изпълни от друго населено място, изпратиха ми го по куриер. То се вижда, че медикаментът не е закупен от моя град", обясни Ромелия Грозданова.

Лекарството е скъпо, изписва се по здравна каса с протокол и доплащане от пациента. Проверка на наличността в аптеките показва, че фармацевтите също посочват недостиг от месеци. Нередовният прием на медикамента повишава риска от образуване на тромби.

„Това е от доста месеци, защото то има по-добър профил на нежелани реакции и повече го изписват. Това е антикоагулант, животоподдържащо лекарство, много е важно за хора, претърпели съдов инцидент, проблеми със съсирването на кръвта, образуване на тромбози, и е есенциално в терапията им. В момента има известен недостиг, защото се разпределя по аптеки, но не достатъчно количество, колкото е необходимостта на броя пациенти", коментира Константин Калайджиев, фармацевт.

В една от аптеките получават едва 10-20 бройки месечно, а нуждаещите се са значително повече. От Министерството на здравеопазването отговарят писмено, че и при тях са постъпили сигнали за липсата.

„Към настоящия момент Министерството на здравеопазването извършва обзор на веригата на лекарство-снабдяване и разпределение на посочения лекарствен продукт. При установяване на необходимост ще бъдат предприети своевременни мерки с оглед гарантиране на непрекъснатостта на терапията на българските пациенти, лекуващи се с лекарствения продукт", посочват от ведомството.

Оттам допълват, че в следващите 6 месеца ще бъдат внесени по-големи количества спрямо потреблението, реимбурсирано от здравната каса.