Доц. д-р Христиана Бацелова: Има спад в имунизационния обхват

Общо случаите на морбили у нас от началото на годината са 341 в 7 области на страната. Най-много са в област Враца – над 188 случая.

„Има спад в имунизационния обхват. Когато той падне под 95%, морбили, като един от най-заразните вируси, намира начин да се завърне", каза в предаването „ Твоят ден" по NOVA NEWS доц. д-р Христиана Бацелова, специалист по епидемиология на инфекциозните болести в Пловдив.

По думите ѝ се наблюдават случаи на отлагане без медицинска причина на поставянето на първата доза от ваксината.

„Има страх, свързан с митове за аутизъм и алергични състояния. От една страна са родителите, които се страхуват. Понякога и медицински лица, без реална медицинска причина, отлагат имунизацията, например когато детето има хрема или кашлица, което само по себе си не е противопоказание, ако детето е в добро общо състояние", каза доц. Бацелова.

Морбили се предава по въздушно-капков път. Един източник на инфекция може да зарази до 18–19 души, а според някои автори – дори до 20, обясни тя. Заразяването става дори при не много близък контакт, тъй като вирусът се задържа във въздуха в затворени помещения.

Симптомите първоначално включват висока температура, която може да достигне до 40 градуса. Тя не се повлиява лесно от антипиретици. Има зачервяване на очите. После се появяват в устната кухина петната на Филатов-Коплик, следва обрив, който започва от гърдите, гърба и ръцете.

Доц. Бацелова каза, че първо трябва да се потърси медицинска помощ.