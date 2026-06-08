Здравните власти: Рискът от ебола в ЕС остава нисък

Рискът от разпространение на Ебола в страните от Европейски съюз (ЕС) продължава да е нисък според Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC), съобщиха на сайта си от Министерството на здравеопазването. Екип на МЗ участва в неформална видеоконферентна среща на министрите на здравеопазването на държавите членки на ЕС, посветена на темата за епидемията от Ебола, причинена от вируса Bundibugyo, в Централна Африка. На срещата присъстваха и представители на Европейската комисия (ЕК), Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, Световната здравна организация (СЗО) и представители на здравните власти от държавите членки на ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП). В рамките на дискусията от СЗО докладваха за предприети действия за създаване на нови центрове за лечение в засегнатите райони, изграждане на инфраструктура, проследяване на контактните лица, допълват от МЗ.

Предоставена е и информация за оказваната от ЕС експертна, финансова и материална подкрепа, насочена към овладяване на епидемията и предпазване на медицинските специалисти и местните общности в засегнатите региони, посочва БТА.

По време на срещата отново е подчертано, че за държавите от ЕС и ЕИП е от основно значение поддържането на постоянна готовност за ранно откриване на заболели, незабавна изолация при съмнение за инфекция и строг последващ контрол. Акцент е поставен и върху повишаването на информираността както сред медицинските специалисти, така и сред гражданите, пристигащи от рискови региони. Продължава прилагането на координиран европейски подход за общи действия. Сред основните мерки за овладяване на епидемията е откроен засиленият скрининг на изходните пунктове в засегнатите държави. В рамките на неформалната среща всички държави подчертаха необходимостта от колективна подготвеност, засилен обмен на информация и продължаване на добрата координация със СЗО, ECDC и европейските институции.

Към 5 юни 2026 г. потвърдените случаи на Ебола в двете засегнати държави са 400, от които 66 са починали, показват данните на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията. От тях 381 заболели и 64 починали са в Конго, а 19 заболели, от които 2 починали - в Уганда.

В края на май от МЗ, позовавайки се на ECDC, съобщиха, че рискът от заразяване с ебола за хора, живеещи в ЕС и ЕИП, е много нисък.

Ебола се разпространява чрез директен контакт с кръвта или други телесни течности на болни хора или животни (живи или мъртви), като вирусът прониква в тялото чрез нарушена кожа или лигавици. В повечето случаи болестта започва внезапно - с повишаване на телесната температура, общо неразположение и слабост, болки в мускулите и ставите, главоболие. Впоследствие се появяват прогресивна слабост, липса на апетит, водниста диария с примеси на кръв и слуз, гадене и повръщане. На следващ етап от заболяването се появява кървене от носа, венците и кожата, повръщане на кървави материи и кървави изпражнения. В последния стадий на болестта се развиват мултиорганна недостатъчност и хиповолемичен шок.