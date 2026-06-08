Проф. Кантарджиев: Не пускайте децата в неокосените треви

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Кърлежите се развиват най-благоприятно, когато е топло, дори горещо, и когато има много влага. Обикновено след дъжд в избуялите треви заплахата от кърлежи е много голяма.

Това предупреди пред БНР проф. Тодор Кантарджиев - бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести и национален консултант по микробиология.

Той призова родителите да не пускат децата си на места, където има неокосени треви.

Според него при ухапване от кърлеж не трябва да се слагат ваксини, а да се приеме антибиотик. Експертът обясни обаче, че ако кърлежът е свален в рамките до 12-24 часа след ухапването, вероятността да предаде инфекция е нищожна. Освен това кърлежът трябва да се сваля правилно, допълни той.

85 са случаите на лаймска болест в страната до момента. По думите на специалиста при изкарана лаймска болест имунният отговор в производството на антитела остава за цял живот.

Не се плашете от големите комари, призова проф. Кантарджиев. И разясни, че те не пренасят инфекции.

По думите му българските комари хапят след 18 часа до сутринта, а тигровите, които са по-дребни, хапят през деня - летят ниско и хапят по краката. Той предупреди, че съдовете с вода за поливане на дворовете трябва да бъдат покрити, за да не могат комарите да снасят яйцата си вътре.

"Комарите най-ефективно се унищожават, когато са във водоемите, заблатените места и локвите. Това трябва да става преди разлистването на листата".

По думите му, ако се пръска по-късно, когато вече има много комари, ефектът не е толкова добър.

Проф. Тодор Кантарджиев посочи, че все още върлуват аденовирусите, риновирусите и вирусите, причиняващи инфекции на горните дихателни пътища. По думите му тези инфекции ще отшумят. С жегите обаче ще започнат ентеровирусите.