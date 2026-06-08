"Рош" плаща 2,3 милиарда долара за правата върху експериментално лекарство за рак на кръвта

До 2,3 милиарда долара ще плати „Рош холдинг" (Roche Holding) на американската компания „Нюрикс теръпютикс" (Nurix Therapeutics Inc) за правата върху експериментално лекарство за рак на кръвта, залагайки на това, че то може да помогне на пациенти, при които заболяването престава да реагира на съществуващите терапии, информира Блумбърг.

По силата на обявеното днес споразумение „Нюрикс" ще получи 700 милиона долара авансово за bexobrutideg - лекарство, което се разработва за определени видове рак на кръвта и потенциално за други заболявания на имунната система и неврологични разстройства. „Рош" и „Нюрикс" ще си поделят разходите по разработката и ще разделят печалбите от американския пазар, а „Рош" ще го комерсиализира извън САЩ.

Споразумението дава на „Рош" достъп до т.нар. Би Ти Кей дигрейдър (BTK degrader) - нов клас лекарства, насочени към елиминиране на протеин, който стимулира развитието на няколко вида рак на кръвта. Компаниите обявиха, че лекарството може да има предимство пред съществуващите Би Ти Кей инхибитори, като потенциално преодолява мутации на резистентност, които се появяват по време на лечение.

Сътрудничеството е част от усилията на „Рош" да укрепи портфолиото си в областта на онкологичните заболявания. Очаква се сделката да бъде финализирана през третото тримесечие на 2026 г., посочва БТА

Акциите на „Рош" поевтиняха с до 1,4 на сто в началото на търговията в Цюрих. За последните 12 месеца ценните книжа на компанията са поскъпнали с около 21 на сто към края на петъчната търговия.