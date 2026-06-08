Потвърдените случаи на ебола в ДР Конго са 544

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Африканската водеща агенция за обществено здравеопазване съобщи, че броят на потвърдените случаи на ебола в Демократична република Конго е нараснал до 544, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

От тези случаи 515 са регистрирани в провинция Итури, която е епицентърът на епидемията, показва представяне на Африканският център за контрол и превенция на заболяванията.

От центъра съобщиха, че броят на потвърдените смъртни случаи от ебола в ДРКонго е достигнал 88.

Вчерашни данни на правителството на Конго посочиха 515 потвърдени случая на ебола и 91 смъртни случая.

По-рано днес генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус съобщи, че е пристигнал на посещение е в Уганда, където са регистрирани 19 потвърдени случая на ебола, като два от тях за завършили фатално.