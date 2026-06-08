ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха втори незаконен сондаж в Баба Алино

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/23001684 www.24chasa.bg

Потвърдените случаи на ебола в ДР Конго са 544

800
Вирусът Ебола, гледан с микроскоп Снимка: Уикипедия

Африканската водеща агенция за обществено здравеопазване съобщи, че броят на потвърдените случаи на ебола в Демократична република Конго е нараснал до 544, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

От тези случаи 515 са регистрирани в провинция Итури, която е епицентърът на епидемията, показва представяне на Африканският център за контрол и превенция на заболяванията.

От центъра съобщиха, че броят на потвърдените смъртни случаи от ебола в ДРКонго е достигнал 88.

Вчерашни данни на правителството на Конго посочиха 515 потвърдени случая на ебола и 91 смъртни случая.

По-рано днес генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус съобщи, че е пристигнал на посещение е в Уганда, където са регистрирани 19 потвърдени случая на ебола, като два от тях за завършили фатално. 

Още здравни новини вижте тук
Вирусът Ебола, гледан с микроскоп Снимка: Уикипедия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Здравни новини

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

А кога ще махнем “Аз съм българче” от читанката?