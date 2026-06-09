Финансист от ВМА е шеф на кабинета на здравния министър

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Министър Катя Ивкова посочи Ирена Борисова за поста, остава само едно вакантно място в министерството

Министерството на здравеопазването вече е с почти попълнен управленски екип. Началник на кабинета на здравния министър става Ирена Борисова, съобщиха официално от ведомството. С нейното назначение ръководните места на МЗ са почти запълнени. Единствената незаета позиция към момента остава тази на парламентарния секретар.

Борисова работи последно в системата на Военномедицинска академия (ВМА), където от ноември 2023 г. е експерт в ръководството. Тя притежава дългогодишен опит в публичната администрация, включително и като съветник в политическите кабинети на Министерския съвет и на Министерството на земеделието.

Ирена Борисова има опит и в законодателната власт. В периода 2022-2023 г. тя заема позицията на главен експертен сътрудник в 48-ото и 49-ото Народно събрание, където е отговаря за ресора на Комисията по труда, социалната и демографската политика.

Завършва магистър по „Публични финанси" в Университета за национално и световно стопанство и бакалавър по „Международни отношения" в Югозападния университет „Неофит Рилски". Владее английски и руски език.

Министър Катя Ивкова вече разпредели и ресорите на зам.-министрите. Заместник-министър д-р Ивиан Бенишев ще осъществява координация и контрол върху политиките в системата на здравеопазването в дирекциите „Лечебни дейности", „Публични предприятия и управление на собствеността" и „Спешна медицинска помощ".

Заместник-министър Галя Александрова ще отговаря за дирекциите „Бюджет и финанси" и „Изпълнение на проекти, програми и стратегии".

Заместник-министър проф. д-р Петко Салчев, дм, ще отговаря за дирекциите „Европейска координация и международно сътрудничество", „Здравно-информационни системи", „Лекарствена политика" и „Обществено здраве".